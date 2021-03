Marín defiende que “nadie cuestiona” el liderazgo de Arrimadas y que García Egea “no hizo nada en Murcia y lo sabía”

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha afirmado este jueves que “nadie pone en cuestión” el liderazgo de Inés Arrimadas como presidente de Cs, al tiempo que ha señalado que “está convencido de que no hay” una estrategia nacional sobre cambios de gobiernos. “Y si la hubiera tendría que conocerla”, ha apostillado.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento de Andalucía, Marín ha replicado al secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien ha alentado a militantes y cargos de Cs a aterrizar en el PP, para afirmar que “sabía lo de su tierra, Murcia, y no hizo nada en mucho tiempo y Cs se lo advirtió”.

El también coordinador de Cs en Andalucía ha considerado que el secretario general del PP “habló más con las vísceras que con la inteligencia” y le ha instado a que “se preocupe más de su partido” y ha augurado que “no se sorprenda de que cargos del PP se vengan a Cs”.

Marín ha defendido que Ciudadanos “está haciendo lo correcto, que no es fácil en política”, mientras que ha esgrimido que “es más fácil ser del PP y del PSOE, aunque uno dice que es de centroderecha y otro de centroizquierda, que no es posible, porque en el centro está Cs”.

El vicepresidente de la Junta ha trasladado, sobre la moción de censura promovida por Cs en la Comunidad de Murcia con el apoyo del PSOE, que “conocíamos que era una situación complicada, se nos había dicho que no había transparencia, información, que ha terminado en deterioro con el caso de las vacunaciones, y ha llevado a no sostener ese Gobierno”.

“Las demás decisiones las han tomado otros partidos”, ha apuntado Marín en referencia a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones.

“Son situaciones que no se pueden sostener, eso es lo que ha pasado en Murcia”, ha afirmado Marín, quien ha considerado que “no podíamos seguir trabajando juntos”.

“En Madrid no entiendo qué ha pasado. No entendemos a Ayuso que ha reacionado de la forma que lo ha hecho”, ha argumentado Marín, quien ha advertido de que la reacción la podría entender si “Ciudadanos hubiera presentado una moción de censura como en Murcia o hubiera apoyado la de Mas Madrid o el PSOE, pero eso no se ha producido”.

“Es una decisión más que meditada”, ha afirmado Marín sobre la disolución de Díaz Ayuso de la Asamblea de Madrid y convocar elecciones, que ha calificado de “decisión errónea y precipitada” y ha proyectado en el ejemplo de “mis compañeros que han sido destituidos”.

“VOX SE EQUIVOCA”

Marín ha señalado que “Vox se equivoca” cuando afirma que el futuro del Gobierno de coalición de PP y Cs depende del vicepresidente de la Junta. “Lo que pase en Andalucia va a depender de los andaluces”, ha afirmado el vicepresidente de la Junta.

El también coordinador de Cs en Andalucía ha trasladado que los andaluces impulsaron “un cambio de gobierno el 2 de diciembre de 2018”, al tiempo que ha enumerado las actuaciones del Gobierno andaluz, que ha ejemplificado en el caso del gasto sanitario y educativo, donde ha esgrimido que ha alcanzado el 7% y el 5% del PIB andaluz, y ha reconocido que “Vox ha prestado el apoyo a las iniciativas, han sido muy útiles”, pero se ha cuestionado si está “posicionando por una cuestión electoralista en otros lugares”.

“Bastante tengo con pensar en salir de esta situación”, ha proseguido afirmando Marín, quien ha reflexionado que “si nos dedicamos a pensar más en el rédito político, en los escaños que en las soluciones de los andaluces, será dentro de dos años en las urnas, porque no serán antes, cuando decidirán si unos han sido útiles y otros no”.