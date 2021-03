Un diputado andaluz de Cs: “Estoy hasta los cojones de todos nosotros”

“Señores, voy a serles sinceros, estoy hasta los cojones de todos nosotros”. El diputado de Cs en Andalucía Fran Carrillo arrancó de este modo su intervención de ayer en el Pleno del Parlamento andaluz. Los ánimos estaban caldeados con las diferentes mociones de censura y adelantos electorales en el tablero nacional. La presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, también de Cs, pidió “decoro parlamentario”. El diputado apuntó que estas palabras están recogidas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados y que “esta frase no me pertenece a mí, pertenece al primer presidente en la I República, Estanislao Figueras cuando en una situación similar estableció su hartazgo ante todas Sus Señorías”.

“La digo por una razón muy sencilla: hoy siento vergüenza de pertenecer a la clase política”, continuó Carrillo. “Hoy nos damos vergüenza de todos nosotros”, siguió. “Hoy han muerto 10 personas en Córdoba, decenas en Andalucía, decenas en España y estamos hablando de mociones de censura, de adelanto de elecciones, de conchabeo, de votos. Damos vergüenza”, insistió.

“Ahora tenemos que explicar a los españoles que en mitad de una pandemia donde está muriendo gente, hablamos de cambiar gobiernos, de mociones de censura y de adelanto de elecciones. Vergüenza. Yo el primero y el partido al que represento”, ahondó.

En su cuenta de Twitter, Carrillo hoy se reafirmó en sus palabras: “Sí, lo he dicho. Y me reafirmo. Está muriendo mucha gente, millones de españoles están en paro, pasan hambre y no llegan a fin de mes. Y aquí estamos con mociones de censura, cambios de gobierno y adelanto de elecciones. Pido perdón a la ciudadanía por este bochornoso espectáculo”.