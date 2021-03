Virginia Pérez: “Hay 1.174 militantes que quieren que sea la presidenta. Si hay algún cargo que no quiere que lo sea, igual lo tiene que pensar”

La reelegida presidenta del PP de Sevilla concede su primera entrevista a un medio escrito tras las convulsas primarias. Aún convaleciente de una laringitis, no habla alto pero sí claro. Este sábado se celebra el Congreso al que finalmente concurre en solitario por la diferencia de votos a su favor superior a un 15% respecto al alcalde de Carmona, Juan Ávila.

¿Qué valoración hace de la primera jornada del Congreso?

Muy positiva. Cuando en un partido político participan más de 1.900 afiliados en una situación como la que estamos viviendo, me parece una fiesta de la democracia importante.

¿Cómo le explica al lector lo que ha pasado en el PP de Sevilla, con acusaciones de “pucherazo” desde hace semanas?

Me parece que por parte de la comisión organizadora hay un tratamiento ejemplar y un cumplimiento escrupuloso de la norma, que lo aprueba un Congreso nacional y los mismos militantes. A partir de ahí, no dice mucho de quien concurre a unas elecciones internas, que no cuente qué quiere hacer con el PP, cuáles son sus líneas maestras, en qué quieren cambiar, sino que en la primera comparecencia pública anuncie un fraude histórico. Si uno tiene claro que hay un fraude histórico en la primera comparecencia, salirse de esa línea es muy complicado. Entiendo que Juan Ávila, que es una persona a la que aprecio de corazón, está equivocado y entiendo que todavía tiene tiempo de rectificar. Y ahí estaremos.

Virginia Pérez, durante la entrevista

¿Juan Ávila se ha equivocado o han equivocado a Juan Ávila?

Eso lo tiene que decir Juan Ávila, no Virginia Pérez. Yo entiendo que está equivocado y a partir de ahí quien le haya equivocado o si se ha equivocado solo, lo tiene que decir él.

¿Se ha tomado el PP de Sevilla como rehén en medio de una pelea entre la calle San Fernando y la calle Génova?

Creo que hay quien está haciendo una interpretación muy torticera de la situación. A mí nadie me ha pedido que yo me presente a un Congreso, me presento porque entiendo que tengo un proyecto a medias que iniciamos hace casi cuatro años, de integración, en el que empezamos justamente después de un Congreso muy convulso en una ejecutiva con un 50% de cada sensibilidad, y hemos sido capaces de llegar hasta aquí en cuatro años, con todos los acuerdos prácticamente por unanimidad, sin ningún tipo de disensión interna ni acritud, donde ha habido además mucha reconciliación y un sentido unitario, unívoco y unido. Cuando anuncio que me iba a presentar a la reelección, cosa que conocía Juan Ávila desde hace muchos meses porque lo había comunicado pertinentemente a todos mis compañeros cuando expiró el mandato, que fue en mayo del año pasado, a partir de ahí lo que haya pasado no lo puedo contar yo porque ha pasado en el entorno de otras personas. Todo el mundo sabía lo que iba a hacer Virginia Pérez y lo que quería hacer Virginia Pérez, el equipo de Virginia Pérez, el entorno de Virginia Pérez del PP de Sevilla y los miembros del Comité ejecutivo del PP de Sevilla. No hay más. Quien ha querido elevar el congreso a otra categoría es quien tiene que explicar dónde estamos.

No le han pedido que se presente pero ¿le han pedido que no se presente?

Tampoco. Ni que me presentara ni que no.

¿El PP-A dijo que se pararan los congresos y Génova es quien ha dicho que continúe?

Cuando se convoca el Congreso me piden que desconvoque la Junta directiva y no lo hago pero ofrezco que en esa junta directiva el PP-A, su secretaria general en concreto, ponga la fecha que estime oportuna. Una junta convocada en la que confirman que van a asistir 187 personas a través de medios telemáticos con lo complejo que es no lo iba a desconvocar sin motivo alguno. He escuchado que por el tema de la pandemia. Pero hay pandemia en Córdoba, Málaga, en Granada y han hecho sus congresos. Yo no quería dilatar esta situación porque para poder trabajar uno tiene que tener certidumbre y estaba en el derecho que me asiste en los estatutos de convocar esa junta directiva. Y, efectivamente, Madrid había dado el visto bueno a esa convocatoria. De hecho el PP-A, lo sabía. Si quería la secretaria general una fecha distinta, la podía haber dado. Tuvo esa opción.

¿Tiene la sensación de que lo que querían en concreto es que Virginia Pérez no fuera la presidenta?

A mí nunca nadie me lo ha dicho.

¿Pero tiene esa sensación?

No lo sé. En cualquier caso hay 1.174 militantes que quieren que Virginia Pérez sea la presidenta. Si hay algún cargo que no quiere que Virginia Pérez sea la presidenta, igual lo tiene que pensar.

¿Mantiene la oferta de integración?

Por supuesto, desde el minuto 1. Lo que no se ha aceptado en ningún caso es la ficción de una imposición de integración al 50% del secretario general. No se impuso al secretario general en el anterior congreso, que fue mucho más complejo y sí existía un estrechísimo margen, de hecho hay un voto de diferencia. Hay cargos que no se pueden imponer.

¿Al 60-40% entonces?

Estamos esperando porque hay reclamaciones en mesa, son resultados provisionales.

Esta campaña ha entrado mucho en el terreno personal. ¿Se ha sentido decepcionada con determinadas personas que la apoyaron hace cuatro años y ahora se han puesto en frente?

No, no me parece decepcionante que las personas cambien de opinión, siempre y cuando tengan un razonamiento lógico.

El cambio de opinión es respetable. ¿Pero lo son las formas?

Están muchas personas equivocadas en el planteamiento de las formas en líneas generales. Pero no existe decepción entre compañeros porque cambien de opinión o de argumento siempre y cuando sea razonado y no sea objeto de una imposición, de una coacción o de algún tipo de miedo. Si uno cambia de opinión porque cree que existe una opción mejor y no media miedo, coacción o imposición, por qué voy a sentirme decepcionada. Yo también he cambiado de opinión en muchas cuestiones. Siempre de una forma razonada.

¿Se han traspasado líneas rojas?

Sí.

¿Como en Lora del Río, por ejemplo?

Hay cuestiones que prefiero no comentar porque se comentan solas.

¿Beltrán Pérez es su opción de candidato a la Alcaldía de Sevilla?

Tengo una cosa clarísima, el candidato a la Alcaldía de Sevilla no lo pone la dirección provincial porque no lo hemos hecho nunca, estaríamos inventándonos unos estatutos, un reglamento y saltándonos todos los procedimientos internos. El candidato lo nombra el comité electoral nacional y sólo le compete a él. A partir de ahí, existen conversaciones y opiniones pero no es mi competencia ni lo ha sido. Así que no tengo nada que decir al respecto hasta que empecemos a hablar de candidatos y entonces empecemos a tener una opinión en el seno de mi partido.

¿José Luis Sanz sería un buen candidato?

Es un gran político y un buen alcalde.

Juan Ávila decía que quería cambiar la dirección del PP de Sevilla para tener un PP ganador. Él venció en Carmona pero el PP-A gobierna la Junta sin vencer en los comicios.

Ganó Javier Arenas con 50 diputados en el 12, sí ganó. Sí ha sido un PP-A ganador, ahora es un PP-A de Gobierno. Todos queremos que el PP sea un partido con más gobiernos. Para eso estamos trabajando, con unas dificultades en una provincia muy compleja y tendríamos que remontarnos a cuestiones como muchos años de socialismo con cuestiones que se están viendo en los tribunales ahora mismo. Ese entramado de red clientelar que se está viendo a través de casos como los ERE.

¿Y ahora, qué?

Ahora unir. A hacer un PP fuerte y grande, con todo el mundo. Evidentemente.

¿Ha notado ya una actitud negociadora por la otra parte?

A día de hoy, no mucho, pero soy una persona optimista.