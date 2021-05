Ex chófer del ex director de la Faffe sobre los prostíbulos: “No pregunto a ningún jefe dónde va”

Juan Carlos Carrillo, ex conductor del director gerente de la Fundación Andaluza Fondo de Formación Empleo (Faffe), Fernando Villén, ha asegurado este viernes sobre los traslados de Villén a prostíbulos de Sevilla como “Don Angelo” o “La Casita” que no piensa “preguntarle a él ni a ningún jefe dónde va”. “Si tiene esa debilidad, no es mi vida. Lo que él haga con su vida no es cosa mía”, ha sostenido, a preguntas de la diputada del PP Ana Vanessa García.

Carrillo ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre esta fundación pública. Empezó con un contrato de dos meses de obras y servicios en 2003, periodo tras el cual acabó siendo indefinido. El ex chófer de Villén es de 2011, tras la extinción de la Faffe, personal subrogado del SAE (Servicio Andaluz de Empleo).

A preguntas de la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha asegurado que la adquisición de ese estatus laboral fue “la mayor alegría” de su vida “en el tema laboral”. “Era el más feliz del mundo porque en un esquinita de la nómina ponía Junta de Andalucía”, ha explicado el ex conductor de Fernando Villén.

Juan Carlos Carrillo ha asegurado ante las preguntas de la diputada de Cs, Teresa Pardo, y los desplazamientos ante diferentes prostíbulos, que “si me dice déjame cerca, lo dejo”, mientras que ha negado conocer puticlubs por los que se le ha preguntado. “No tengo que saber dónde va”, ha proseguido explicando antes de trasladar sobre los tiempos de espera antes de volver a recoger a Fernando Villén que “si él me decía yo te llamo, me daba un paseíto, me fumaba un cigarro”. “No creo que sea grato estar esperando”, ha apostillado, mientras que ha indicado que la hora de recogida podía oscilar entre las 23:00 y las 24:00 horas.

Carrillo ha afirmado sobre la entrega de sobres a Villén en las ocasiones en que lo acercaba a las inmediaciones de los prostíbulos que “puedo imaginar que hay dinero, pero no lo he visto”.

Ante las preguntas de Ana Vanessa García y la entrega de un sobre con 14.737 euros en su interior para anular el cargo de una tarjeta tras un pago hecho en el club “Don Angelo”, Carrillo ha afirmado “jamás se me ocurriría preguntar qué había dentro del sobre. No tengo que saber qué es lo que hay dentro”, mientras que ha indicado que se encontró con “una persona fuera que me está esperando”. “No es problema mío, es problema de él”, ha insistido.

Cuando se le ha preguntado si en la Faffe nadie le cuestionaba la facturación de las horas extras, dado que su jornada laboral ordinaria transcurría entre las 08:00 y las 15:00 horas, ha afirmado que él entregaba “un cuadradito de Excel con la hora de entrada y de salida” y ha negado que tuviera que pernoctar fuera de Andalucía. Carrillo ha explicado sobre las horas extraordinarias que le pagaban que éstas ascendían a “8, 9 o 10 euros”.

Cuestionado sobre si era una persona de la plena confianza del ex director gerente de la Faffe, ha aseverado que “no fui amigo de nadie” y ha respondido, cuando se le ha preguntado por desplazar a Villén hasta “los sitios de lucecitas”, como ha descrito a los prostíbulos, que “me decía déjame en esta esquina y recógeme en este esquina”.

“No sé por qué la UCO (Guardia Civil) me ha tomado declaración”, ha afirmado Juan Carlos Carrillo en un momento de su comparecencia, antes de afirmar que “no sé por qué estoy aquí, he hecho mi trabajo lo mejor que he podido”.

Preguntado por la diputada de Vox Ángela Mulas si el ex director gerente sabía si era afiliado del PSOE o que votaba al PSOE, su ex conductor ha afirmado que “nunca”, mientras que ha asegurado que “no me meto en esas cosas” sobre conversaciones que hubiera escuchado en el coche. “Voy a lo mío”, ha asegurado, mientras que ha reconocido con un “por supuesto que escuchaba que hablaba con otras personas”.

“Es una absoluta vergüenza”

Tras su comparecencia, los portavoces del Grupo Popular en la comisión de investigación parlamentaria, Ana Vanessa García y Erik Domínguez, han apuntado a que “los coches oficiales y las horas extras” de trabajadores de la extinta fundación “también sirvieron para pagar los vicios de los altos cargos socialistas y para ir a juergas, a prostíbulos e incluso a actos de partido”. Así lo ha trasladado García, quien ha añadido: “Que los andaluces hayamos tenido que pagar los excesos de estos altos cargos socialistas y que además lo hayamos tenido que hacer también a costa de las horas extras de los trabajadores y con recursos públicos como los coches oficiales es una absoluta vergüenza y una falta de respeto a nuestra tierra, y dice mucho de lo que ha supuesto los últimos años del socialismo en Andalucía”.

Por su parte, Erik Domínguez ha reprochado que el PSOE-A “siga boicoteando al Parlamento para intentar ocultar lo ocurrido en la Faffe e impedir que los andaluces sepan la verdad” después de que Francisco Camas, actual teniente de alcaldesa en Jerez, se haya negado a declarar en la comisión de investigación “por su presunta implicación en la trama de enchufismo en la Faffe”.

Domínguez ha aclarado que la comisión “dirime responsabilidades y cuestiones políticas, no penales”, lamentando así que el dirigente socialista se haya excusado en su procesamiento judicial para no declarar.

“Cuando uno no tiene nada que ocultar, lo bueno es colaborar”, ha dicho, pero ante la negativa de Camas, “nos quedamos sin saber cuáles fueron los méritos que tuvo para acceder a puestos como los que ostentó en la Faffe y en el Ayuntamiento de Jerez y cómo fue posible que alcanzara un cargo para el que no tenía formación”, recordando que, “pese a no tener cargo público, sí tenía cargo político yendo en las listas del PSOE” cuando fue contratado en la extinta formación.