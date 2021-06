Tendrán que intentar una siembre de ideas simples y fecundas a la vez. Los tres candidatos participantes en la carrera de fondo que son las primarias del PSOE andaluz para elegir cabeza de cartel electoral tendrán que afrontar mañana el primer y único debate, armado por el partido, en el que participarán antes de que los casi 46.580 militantes de la federación socialista más musculosa del país voten este próximo domingo, 13 de junio.

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, Susana Díaz, ex presidenta de la Junta, y Luis Ángel Hierro, profesor de Universidad, se verán las caras a las 20:00 horas en la sede regional de la formación, ubicada en la sevillana calle San Vicente. El debate, que moderará la periodista Eva Saiz, estará compartimentado en cuatro bloques de 12 minutos cada uno rotulados como: «Sanidad, pandemia y Andalucía pos Covid», «Empleo, economía y política fiscal», «Servicios públicos esenciales y derechos básicos» y «Andalucía, España y Europa».

Se admitirán preguntas de la militancia y, a propuesta de la candidatura de Espadas, será un árbitro de baloncesto, «junto con tres auxiliares», quienes se encarguen de controlar los tiempos. Desde el equipo del regidor de la capital hispalense confían en que sirva «para movilizar», para que las bases llamadas a respaldar a alguno de los aspirantes «puedan conocer programas y proyectos» y decidir, los que aún no tengan clara su apuesta, la «orientación de voto». «Es una oportunidad de conocer por dónde se trabaja, porque algunas personas han sufrido un transformismo brutal», deslizan algunas fuentes de ese sector, más allá de «mensajes de ‘coaching’, o de autoayuda». Esperan también que reine el «fair play» y sea «un debate propositivo y en positivo», lo que, a juicio de estas fuentes, no tiene por qué significar que «falte viveza o dinamismo», sobre todo porque «el día 14 habrá que seguir trabajando juntos», advierten.

De su lado, Hierro destaca que permitirá que, «por primera vez», se vea a «los tres candidatos juntos y por igual», lo que, dice, «está resultando muy difícil»; así como que se evidencien «tanto las diferencias» como las «coincidencias». Se muestra seguro de que «animará a que la gente vote en general» y beneficiará a su candidatura en particular, que es la más desconocida y la que no tiene «apoyos de ‘aparatos’». Lamenta que resultara «infructuoso» su intento de que «lo emitiera una televisión generalista». No será así, pero se retransmitirá en directo por diferentes plataformas digitales y el equipo del profesor universitario hará que revolotee por todas las redes sociales que manejan.