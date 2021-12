Moreno anuncia el pago antes de fin de año de 52,7 millones a los sanitarios de complementos pendientes de 2019 y 2020

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que, antes de final de año, la Administración autonómica abonará 52,7 millones de euros de los complementos pendientes de 2019 y 2020 a los sanitarios.

En la sesión de control al gobierno en el Parlamento de Andalucía, Moreno ha señalado que “los profesionales se lo merecen”, al tiempo que ha subrayado que el pago de estos complementos supone “cumplir la palabra” dada por su Ejecutivo.

Moreno ha anunciado este abono a los sanitarios en su intervención tras la pregunta formulada por la portavoz del grupo de Cs, Teresa Pardo, sobre las medidas que adoptará el gobierno de Andalucía en 2022 para apuntalar la recuperación económica, toda vez que el Presupuesto para ese ejercicio no ha sido aprobado.

De hecho, el presidente de la Junta ha vuelto a manifestarse sobre la prórroga presupuestaria, calificándola de “pésima noticia para Andalucía”. No obstante, ha remarcado que en su gobierno “no nos hemos resignado” y se va a seguir “trabajando” para “mantener las inversiones” previstas pese a la “confluencia de intereses” de PSOE, Vox y Unidas Podemos por Andalucía.

Por otro lado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este jueves a Vox que elija entre ser “pequeño y útil” y le ha censurado que para lograr su objetivo de que se celebren ya elecciones autonómicas esté dispuesto a “bloquear” al Gobierno autonómico y a Andalucía, uniendo sus votos a PSOE-A y Unidas Podemos.

Así se ha pronunciado Moreno en su debate, ante el Pleno del Parlamento, con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, que, por su parte, ha afeado al presidente su pacto con “comunistas y socialistas de muletilla” para sacar adelante la Ley de creación de la agencia Trade, que va a ser una “alfombra donde se va a meter toda la corrupción y el despilfarro socialista”.

“Su acción y estrategia política son elecciones, elecciones y elecciones, eso es lo único que quiere su grupo”, ha dicho Moreno a Gavira, apuntando que vox está en este momento junto al PSOE-A “bloqueando” a Andalucía y va a tener que dar explicaciones por no apoyar los Presupuestos de la comunidad para 2022 porque fue un “error político y social”.

Asimismo, ha advertido a Vox de que a su Gobierno no le pueda dar “ninguna lección”, cuando ellos se han unido a “socialistas y comunistas” por “tacticismo político”. “Pueden tomar las decisiones que quieran, pero la ansiedad electoral les están llevando a cometer graves errores, que los andaluces tendrán en cuenta”, según ha advertido a Vox.

“Pueden ser un partido pequeño o un partido útil, decídanlo pronto”, les ha trasladado.

Por su parte, Gavira ha dicho a Moreno que “la pinza” de la que habla su Gobierno “es algo que ayer quedo demostrado que solo les sirve para colgar la ropita que a ustedes interesa”: “Para colgar sus vergüenzas ya tienen al PSOE y a los comunistas de muletilla, así que cojan la pinza y tápense la nariz con ella al pactar con el socialcomunismo”.

Ha señalado que el PSOE-A estaba tan “contento” de que se aprobara la agencia Trade porque saben que Moreno “se está limitando a gestionar su herencia” y que cuando el PP salga de la Junta, “ellos volverán y seguirá todo tal y como ellos lo dejaron”. “Usted es del PP y además sueña en socialista”, ha dicho Gavira a Moreno.

Ha agregado que Vox ha sido “ingenuo” al pensar que el Gobierno de Moreno iba a cumplir con los acuerdos firmados y “desmantelar el régimen socialista”: “Han incumplido con nosotros y han traicionado a los andaluces que votaron cambio”.

“Del socialismo se sale, presidente, pero con ustedes en Andalucía, no vamos a salir de él, no sea soberbio, haga lo que se hace en otras comunidades, y si no es capaz dele la palabra a todos los andaluces”, ha dicho a Moreno.