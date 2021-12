El Parlamento de Andalucía concluye el año bajo el predominio de la «geometría variable»

Justo un mes después de que fueran tumbadas las cuentas andaluzas, el Gobierno andaluz ha logrado sortear, con un discurso basado en «la responsabilidad» y alusiones a «la pinza» más como exorcismo para evitarla que como verdad factual, varios puntos clave, ya sea con el apoyo de Vox o de PSOE-A y Unidas Podemos e, incluso, de todo el espectro del arco parlamentario, en forma de abstención o de voto afirmativo. Así, se aprobó la ley del suelo, la agencia Trade, la ley de entidades locales y el «superdecreto» de simplificación administrativa. En la última jornada del año en el Parlamento, Vox volvió a escenificar esa hipotética y guadianesca «pinza» después de votar en la jornada previa a favor de la reducción de trámites cuando su discurso en la sesión de control al presidente andaluz parecía indicar que sería lo contrario. El diputado de Vox Alejandro Hernández es cordobés pero tiró de guasa sevillana en el Pleno a la hora de justificar por qué volvían a votar en contra de las propuestas del Ejecutivo andaluz: «Para no dejarles sin el argumento de ‘la pinza’. Hasta ese punto somos responsables». El período de sesiones, que finaliza en el verano y al que Moreno pretende llegar sin convocar elecciones anticipadas, se instala en lo que Juanma Moreno llamó «geometría variable», con posicionamientos pendulares en tanto no se rompa la balanza y a algún otro grupo aparte de Vox le interese por fin adelantar comicios, situación en la que no se encuentran ahora mismo unos partidos de izquierda en plena recomposición.

En el último Pleno del año, el Parlamento rechazó, con votos de PP-A, Cs y Vox, la contratación de los 8.000 sanitarios que acabaron contrato en octubre. Sí se aprobaron algunos otros puntos de la iniciativa del PSOE-A como, con la abstención de PP-A y Cs, reconocer la labor llevada a cabo por todos los profesionales sanitarios. La «geometría variable» de la Cámara lleva a que iniciativas de Vox como la defensa del producto español en licitación pública de servicios de restauración salga adelante con los votos de los diputados más al extremo de la derecha, los de Abascal, y más al extremo de la izquierda, los no adscritos afines a Teresa Rodríguez, más la abstención de PSOE-A, PP-A, Cs y Unidas Podemos. El Parlamento también rechazó una PNL de Unidas Podemos que reclamaba a la Junta eliminar restricciones en reproducción asistida. También se sumó Vox al PSOE y Unidas Podemos en el rechazo a pedir al Gobierno central más dotación en infraestructuras andaluzas.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, valoró que Vox apoyara la simplificación de trámites conformando las tres «fuerzas del cambio», en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Ep. El portavoz andaluz confirmó que hasta julio seguirán negociando con las formaciones para sacar adelante la actividad legislativa. Esto se va a hacer, según apuntó, «pleno a pleno, ley a ley y decreto a decreto». «Lo vamos a negociar todo y dio un ejemplo» con la reducción administrativa. «Nadie daba un duro» por la aprobación del decreto y finalmente sí salió adelante, explicó. Bendodo insistió en que lo «normal» sería que las elecciones andaluzas de 2022 se celebraran a «finales de octubre o en noviembre», aunque todo va a depender de si hay apoyos en la Cámara.