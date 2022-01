La hora de la verdad

Tras muchos años de conversaciones, en el verano de 2020 se presentó, por fin, la Academia del Cine de Andalucía; casi un año después en el mismo certamen que acogió la presentación, el Festival de cine de Málaga, pusieron nombre y fecha a los Premios que se entregan este domingo por la noche en el Teatro Cervantes de esta capital.

De sus muchos candidatos sobresalen aquellos que han logrado figurar al menos por partida doble, como el actor Manolo Solo, tanto en registro de drama como de comedia que ofrece en “El buen patrón” y “Sevillanas de Brooklyn”, respectivamente; la intérprete Mara Guil, en la categoría de mejor actriz revelación en “El buen patrón” y mejor actriz de reparto en “Alegría”, el director de fotografía Pau Esteve (“Alegría” y “El buen patrón”, los montadores Ana Álvarez-Ossorio (“La mancha negra” y “Sevillanas de Brooklyn”) y José M. G. Moyano (“Alegría y Hombre muerto no sabe vivir”), los responsables de sonido Diana Sagrista (“La casa del caracol” y “Érase una vez en Euskadi”) y Jorge Marín (“Alegría” y “Sevillanas de Brooklyn”) así como la supervisora de efectos visuales Amparo Martínez (“Alegría” y “Sevillanas de Brooklyn”).

Junto a estos profesionales hay cuatro casos dignos de mención aparte porque presentan alguna peculiaridad, como en el caso del compositor Riki Rivera, ganador en su momento del Goya a la mejor canción, interpretada por India Martínez en “El niño”, y que acude a la entrega de los Premios Carmen doblemente nominado por las dos primeras bandas sonoras que ha compuesto: “Operación Camarón” y “Sevillanas de Brooklyn”. El director y productor José Antonio Hergueta es candidato en las dos categorías de documental: a mejor cortometraje por “Paraíso en llamas”, punto de partida del largometraje “Caleta Palace”, que comenzará a rodar en primavera, y en la de mejor película con “A este lado de la carretera”, sobre Danza Invisible. Otro caso muy excepcional y singular es el del cineasta Ezekiel Montes, candidato por “Hombre muerto no sabe vivir” a mejor director novel y a mejor director de fotografía, probablemente una doble nominación sin precedentes en premios similares, dados los contados casos de realizadores que asumen también la fotografía. Con todo, el caso que más puede llamar la atención es el de la maquilladora Yolanda Piña, ganadora en su momento del Premio de la Academia del Cine Europeo por su trabajo en “La trinchera infinita”, y que en los Premios Carmen figura en tres de las cuatro candidaturas por “Alegría”, “La hija” y “Operación Camarón”. No obstante, aparecer en más de una nominación no implica necesariamente tener más opciones, porque suele suceder que el voto al candidato se reparta y acabe resultando otro el ganador. En cualquier caso, ahí queda la satisfacción profesional de quien se sabe reconocido por su labor.

Por desgracia, quien no figura ni siquiera como nominada al Premio Carmen es la actriz sevillana Tamara Casellas, sobre cuyos hombros recae el 90% de “Ama” y que habría tenido muchísimas posibilidades de proclamarse ganadora gracias al extraordinario trabajo que hace en esta película. Sin embargo, la productora no inscribió la película y por tanto ni ella, ni los también actores andaluces Estefanía de los Santos y Chema del Barco tuvieron ocasión alguna. Ganadora de la Biznaga a la mejor actriz en el pasado Festival de Málaga, Tamara Casellas tampoco aparece, inexplicablemente, entre las nominadas al Goya a la mejor actriz revelación y sí lo hacen otras actrices por trabajos de menor peso específico. Al menos su nombre sí aparece junto al de grandes de nuestro cine (Blanca Portillo, Marta Nieto, Petra Martínez y Penélope Cruz) en la candidatura a la mejor actriz protagonista de los Premios Feroz, que se entregan este sábado en Zaragoza, y es que para ella, llamada a seguir brillando en los próximos años, también ha llegado la hora de la verdad.