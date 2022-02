El «pacto» experimental de PP y PSOE en el municipio almeriense de El Ejido

Mientras el candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, señala el pacto PP-Vox como única vía de Gobierno en Castilla León, hay un municipio en Almería en el que sus siglas no se abstienen, sino que apoyan la gobernabilidad de los populares en el Ayuntamiento. Un precedente de «gran alianza» prácticamente inédita a otros niveles de la administración y una posible vía a explorar más allá del «frentismo» y las alianzas con los extremos. Es el caso de El Ejido, precisamente uno de los municipios con más apoyo electoral al partido de Santiago Abascal y que, incluso, cogobernaba esta localidad del Poniente almeriense hasta el año pasado. Aunque el PSOE es la tercera fuerza política ejidense y apenas ocupa la quinta parte de un plenario claramente conservador, con PP y Vox como fuerzas mayoritarias y Ciudadanos en último lugar, desde la ruptura de ese pacto, el apoyo de los cinco concejales socialistas es claro hacia el gobierno del Partido Popular. Después de que ambas formaciones firmaran a nivel local una «mesa de diálogo permanente para la gobernabilidad», los votos necesarios para que el equipo de gobierno pueda sacar adelante sus proyectos los obtiene del grupo municipal socialista. Un «cordón sanitario» a Vox, como explica el secretario general del PSOE ejidense, José Miguel Alarcón, «a través del cual podemos incluir nuestros proyectos en la acción de gobierno y desactivar la fuerza de un partido que solo suma escándalos a la imagen del municipio». Aunque el acuerdo no se traduce en coalición de gobierno, deja clara la buena sintonía entre los dos grupos para acabar con la relevancia de Vox en el ayuntamiento y, también, descartar como aliado a un partido como Ciudadanos con el sí hay entendimiento del PP en la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Madrid, no así en otras comunidades.

Parte del grupo municipal socialista, en la presentación que ellos mismos hicieron de sus aportaciones al presupuesto de El Ejido FOTO: La Razón La Razón

Un ejemplo claro de la situación política ejidense se encuentra en la aprobación de los presupuestos municipales de 2022 por la mayoría PP-PSOE. El equipo de gobierno de Francisco Góngora podrá continuar con lo que define como el «año más inversor de El Ejido», pese a la enmienda a la totalidad presentada por Vox y el voto en contra de Ciudadanos. Rosa María Martín, portavoz de la formación verde denunció «la actitud del alcalde al no sentarse a negociar con el principal partido de la oposición» y criticó la subida de algunas tasas municipales «resultado del pacto PPSOE». También el portavoz de Ciudadanos, Cecilio Vargas, puso de relieve «el eufemismo de mesa permanente de negociación, que no es otra cosa que yo mando y tú me votas», afeando un entendimiento que «no cumple con las necesidades de los ejidenses» en su opinión.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, en el pleno del presupuesto de 2022. AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO FOTO: AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Sin embargo, en su tercer mandato como primer edil ejidense, Francisco Góngora defendió su gestión y recordó que el consistorio aún arrastra la enorme deuda heredada del investigado gobierno del PAL de Juan Enciso: «Hemos conseguido poner orden, recuperar los servicios públicos, ser eficientes y ahora ser un municipio inversor. Se ha abierto una posibilidad con los fondos de recuperación, también para poder utilizar los remanentes de tesorería. Y la vamos a aprovechar». Cuestiones que no habrían tenido continuidad sin el apoyo firme de los socialistas, que reconocieron que «no son nuestros presupuestos, ni mucho menos, aunque van a incluir algunas de nuestras propuestas». Entre ellas, José Miguel Alarcón destacó «2,5 millones de euros para la creación de empleo, el Consejo Municipal por la Integración y la Convivencia, un Plan Estratégico, un centro de mayores para Las Palmeras, pistas deportivas en todos los núcleos, 60.000 euros más para programas juveniles, un estudio de viabilidad y actuación para una playa canina». «Estamos en las antípodas ideológicas», reconoció también el alcalde ejidense, «pero el PSOE ha sabido entender que no podíamos parar los proyectos que tenemos entre manos, mientras el resto de la oposición prefiere ponerse en modo campaña electoral».

El Ejido ya tiene cuentas, 94 millones y medio de euros para continuar proyectos cofinanciados con fondos europeos, estatales, autonómicos y provinciales, además de propios. «Una transformación como nunca antes se ha visto en la ciudad» gracias a una alianza que rompe con los bloques habituales de la política en nuestro país.