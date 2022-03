La izquierda en Andalucía: papeleta única, no; suma contra la derecha, sí

Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía y líder de Anticapitalistas, fue sido elegida candidata a la Junta por unanimidad –lo que se denomina «a la búlgara», similar al caso de Feijóo la próxima semana en el PP– en el proceso de primarias, con lo que será la tercera vez que aspire a la Presidencia andaluza a pesar de haber mostrado en alguna ocasión dudas sobre si dar un paso al lado asumiendo, en un proceso de autocrítica, que su bagaje en política está marcado por un hiperliderazgo que, en parte, es una de las causas de la incapacidad de la izquierda a la izquierda del PSOE para la unidad. Con todo, Teresa Rodríguez, señaló a Efe que «ni por acción ni por omisión» su formación permitirá que la derecha vuelva a gobernar en la comunidad. Anteriormente ya dijo en sede parlamentaria, en tiempos de Susana Díaz, que con el PSOE «ni muerta».

La izquierda andaluza continúa en su espiral divisoria con varias marcas autónomas y escasos visos de unificación. Aparte de Adelante de Teresa Rodríguez; está Unidas Podemos (la suma de Podemos e IU), todavía sin cabeza de cartel y para la que esta semana, al margen de Izquierda Unida, desde Podemos se ha promocionado al diputado por Cádiz y guardia civil, Juan Antonio Delgado; y Andaluces Levantaos, que surgió de la unión electoral de Más País Andalucía con otras formaciones de índole andalucista.

¿Guardia civil, andaluz y de izquierdas? Sí, soy yo. pic.twitter.com/LNxbW9WX0R — Juan Antonio Delgado Ramos (@JA_DelgadoRamos) March 21, 2022

Se ha barajado la posibilidad de unión de las siglas dentro del proceso de «escucha activa» iniciado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. No obstante, en su primer acto en Andalucía después de dos años y medio, con los sindicatos, la nueva «esperanza» de la izquierda señaló que no llegará a las elecciones andaluzas, aún sin fecha y cuyo escenario más probable, según el presidente Juanma Moreno, es «en otoño». Sobre el guardia civil que promociona Podemos, Teresa Rodríguez señaló en Canal Sur que es «un tío muy apañado, simpático y cercano, con posiciones políticas que están muy bien». La actual portavoz de Unidas Podemos en el Parlamento, Inmaculada Nieto, diputada de toda solvencia, es otra de las opciones como cabeza de cartel, además del líder de IU en Andalucía, Toni Valero. La posibilidad de una hipotética unión se complica con Teresa Rodríguez como líder de Adelante, quien exigió a Unidas Podemos la restitución del grupo parlamentario para negociar tras quedar sin voz en los plenos del Parlamento y con quien las desavenencias son importantes. Rodríguez considera que la unidad de la izquierda quedó «dinamitada» cuando Podemos e IU provocaron la expulsión por transfuguismo de nueve diputados de Adelante, una herida abierta y que impide el entendimiento para presentar una sola papeleta. Lo que sí hará Rodríguez es apoyar un hipotético gobierno de PSOE y UP sin entrar su formación en el Ejecutivo. «Creo que los acuerdos serán posibles, incluso con el PSOE-A, con quien hemos sido muy críticos. No hay un PSOE-A nuevo, sigue siendo el mismo, pero intentaremos los acuerdos por los intereses de la mayoría», dijo.

Sobre la opción de Yolanda Díaz, Teresa Rodríguez no descarta alianzas futuras en el Congreso, pero recalca que desde la autonomía orgánica. «Su iniciativa es interesante y puede ser un proyecto que llene moral a la izquierda», indicó.

Teresa Rodríguez se presentó en 2015 bajo la marca de Podemos; en 2018, con Adelante (en coalición con IUy otras dos formaciones andalucistas); y en las próximas autonómicas con la refundada Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista). La diputada andaluza señala que Andalucía «no se ha vuelto de derechas», pero advierte que el presidente Juanma Moreno ha tenido la capacidad de convertirse en un candidato «deseable» para parte del electorado del PSOE-A y de «comerse» el espacio de Cs. «Somos (por los partidos izquierda) unos ‘mataos’. Hay que reconocer las cosas, la legislatura ha sido bochornosa en términos de alternativa y tenemos todos nuestra responsabilidad», señaló Teresa Rodríguez.

La dirigente gaditana aboga por la unidad, más que de la izquierda, del andalucismo y no oculta su satisfacción por la refundación de Adelante Andalucía, sin Podemos e IU, «sin tutelas, sin ser una sucursal» de Madrid. «No somos nacionalistas, somos andalucistas de izquierda, no defendemos a la burguesía, defendemos a la mayoría social», defendió.