Entre la “pena” y el posible rescate del “talento” de consejeros de Cs para el futuro Gobierno

Juanma Moreno tendrá libertad absoluta para constituir el nuevo Gobierno andaluz. Hasta la fecha de investidura el actual ejecutivo se mantendrá como hasta ahora. De hecho, el presidente electo no descartó rescatar del naufragio de Ciudadanos el “talento” de algunos de los consejeros que la formación naranja ha aportado estos tres últimos años y medio.

El líder del PP-A, amigo personal del vicepresidente en funciones de Cs, Juan Marín, ha llegado a reconocer en Cope que sintió “pena” porque pensaba que Ciudadanos iba a tener mejor resultado porque ha sido un partido “positivo para Andalucía”. No obstante, Moreno ha recordado que ofreció a sus dirigentes integrarse en la lista del PP, cosa que no hicieron, y que ahora “Cs está en vía de desaparición”. No obstante, ha señalado que “hay gente de talento para estar en este Gobierno”.