Maribel Torregrosa: «El alcalde que coja los discursos de Sánchez o Espadas lo tendrá difícil»

Acento almeriense en San Telmo y en el partido. Maribel Torregrosa es la nueva portavoz del PP-A, un partido que quiere aprovechar el viento de cola del 19-J de cara a las elecciones municipales.

Acaba de ser nombrada portavoz del PP-A. ¿Cómo afronta esta responsabilidad en un momento dulce para el partido?

Es un auténtico privilegio poder dar voz al partido que sustenta al Gobierno de Andalucía. Un Gobierno que está transformando esta tierra y que le está sacando todo su potencial. Andalucía siempre ha sido una tierra líder, pero le faltaba un Gobierno y un presidente que creyera en ella, en su gente y en su talento. Tenemos claro que los políticos o los consejeros ponen las herramientas, pero los que hacen grande a esta tierra son los andaluces.

Recoge el testigo de Ramón Fernández-Pacheco, almeriense como usted y consejero de Sostenibilidad y portavoz de la Junta. ¿Considera que el partido está premiando a una provincia tradicionalmente olvidada por las administraciones?

Es verdad que Almería ha sido muy maltratada por los gobiernos socialistas. El Gobierno andaluz tiene dos consejeros de la provincia por primera vez en la historia. Y que otra almeriense sea portavoz del PP-A dice mucho de un presidente que da importancia a una tierra que estaba muy olvidada. Cuando me ofreció esta responsabilidad pensé que tenía compañeros buenísimos, hay nivelazo y grandes oradores.

La Junta acaba de presentar la ley más importante de la legislatura: los Presupuestos de 2023. ¿Está abierto el Gobierno andaluz a incluir enmiendas de la oposición pese a la mayoría absoluta parlamentaria?

El presidente lo ha dicho y lo ha hecho. Desde que estamos en el Gobierno se han aceptado enmiendas de otros grupos políticos. Los socialistas en la vida aceptaron enmiendas del PP. Estoy segura de que habrá gestos. Vamos a demostrar que está por delante Andalucía.

¿Entendería una enmienda a la totalidad de la oposición?

Sinceramente no. Hemos presentado los Presupuestos más sociales de la historia. El gasto social siempre ha sido superior al de la anterior legislatura. Este año además lo hacemos bajando impuestos. Hemos demostrado que bajando impuestos se pueden incrementar las partidas de gasto social, ya que recaudamos más. Invertimos 4.000 millones de euros más en sanidad respecto al último Presupuesto socialista, 2.000 millones más en educación y 558 más en dependencia. De cada 100 euros del Presupuesto, 57 van destinados a gasto social. Esa enmienda a la totalidad no se la merecerían estas cuentas.

¿Qué valoración hace de los PGE? ¿Qué inversiones dejan fuera y que son fundamentales?

Fedea decía que las partidas contempladas en los PGE no iban a llegar a las clases medias y bajas. Calculaba que 17.000 millones de euros no iban a llegar a las familias más necesitadas y proponía que el Gobierno diera un cheque de 1.900 euros porque las medidas del Presupuesto no eran realistas. Lo ha dicho el Banco de España y la Airef: no son unas cuentas realistas. Vengo de una provincia muy maltratada por las políticas socialistas. De 287 millones que se tenían que invertir en el AVE, hasta el mes de junio se gastaron 27,5. No sirve de nada presupuestar si luego no se ejecutan las inversiones contempladas.

Quedan seis meses para las elecciones municipales. ¿Cree que los buenos resultados del PP el 19-J se trasladarán a los comicios de mayo?

No nos podemos confiar. En los municipios se vota a las personas, por encima incluso de las siglas. Queremos encontrar a los mejores candidatos, los que mejor representen a sus vecinos. Por supuesto que somos muy ambiciosos y queremos conseguir el mayor número de alcaldías. Es verdad que el Gobierno de Sánchez está castigando mucho a las familias y a los andaluces. Esto puede desgastar al PSOE.

¿Cuáles son los objetivos que se marca el partido en esta cita? Moreno dijo que Jaén era fundamental, una provincia tradicionalmente del PSOE que junio viró hacia el PP.

Se ha demostrado que muchos andaluces han confiado en el PP para levantar esta tierra. Igual que pasó en junio lo pueden volver a hacer en las municipales. Queremos trabajar en los territorios, escuchar a nuestros alcaldes y portavoces y presentar a las mejores personas. Relajarnos sería un error por venir de donde venimos.

El PSOE ganó las últimas elecciones municipales y la mayoría de las alcaldías andaluzas son de este partido. ¿Cree que se recuperará tras el batacazo de junio?

El PSOE está haciendo mucho daño a sus alcaldes y municipios. Los incumplimientos del Gobierno van a pasar factura a la marca con la que se presentan sus candidatos. En Andalucía tenemos a un secretario general socialista que dice que hay que subir los impuestos. Además, todavía no ha habido ningún socialista que haya pedido perdón por el caso de los ERE. Siguen intentando blanquear este asunto, como si aquí no hubiera pasado nada. Pidan perdón y pónganse a recuperar el dinero perdido. El alcalde que coja los discursos de Sánchez o Espadas lo tendrá difícil en mayo.

Muchos dirigentes de Ciudadanos forman parte del Gobierno andaluz. ¿Está de acuerdo con el término absorción?

El presidente de la Junta está aprovechando el talento y la experiencia de personas que han aportado al cambio en Andalucía. Tenemos que saber de dónde partimos, y esas personas han ayudado a levantar esta tierra. Ahí está la humildad y la generosidad del presidente.

Una victoria del PP en las municipales, ¿precipitará la convocatoria de elecciones generales?

Sinceramente creo que no. Pedro Sánchez va a estar hasta el último día que le permita la ley en el Palacio de la Moncloa.