“Soy muy tolerante y me siento orgulloso de haberme tatuado, ¿le parece indigno?”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado la actitud de Juan Espadas que, por tercera vez le ha afeado que se hiciera un tatuaje en cumplimiento de una promesa durante la campaña electoral para adornar la denuncia social durante una pregunta parlamentaria durante el Pleno.

“¿Tiene usted algún problema o le molestan los tatuajes? Es la tercera vez que me saca el tema y no lo entiendo. Hay muchas personas tatuadas en Andalucía. ¿Le molesta? Soy muy tolerante y se sorprendería de las personas de distinta ideología y sesgo social que llevan tatuada su piel. Usted, recurre a ello de forma constante como si fuese algo indigno. Me siento orgulloso de haberme tatuado cumpliendo mi palabra con un joven que, por cierto, estaba desesperado, en paro, y que vio una esperanza en este grupo político”, le respondió.

Juan Espadas le había echado en cara que “cuatro años es demasiado tiempo” para resolver la situación en la que se encuentran los pequeños Abel y Adrián, cuyas patologías requieren de una atención médica especializada para que puedan acudir al colegio y sus padres y madres luchan para que así sea. “Si tiene alguna duda tatúeselo, pero haga el favor de resolver el problema de estas familias. Usted se comprometió a hacerlo. Igual que le dio su palabra a aquel chaval de Linares, haga el favor de cumplirlo”.

En otro orden de cosas, el presidente ha vuelto a asegurar que serán aceptadas enmiendas de todos los grupos parlamentarios en la redacción final de los Presupuestos, a diferencia de lo sufrido cuando el PP, dirigido por Juanma Moreno, estuvo en la oposición.