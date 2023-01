McDonald’s o Burger King: quién domina en Andalucía

El sector de la comida rápida se mantiene en auge. Tras la pandemia, los restaurantes han ido recuperando zonas -como las infantiles, en algunos casos cerradas durante largos períodos- en lo que ha supuesto el retorno a la normalidad. Se tiende a enfrentar a las dos grandes cadenas del sector, a pesar de que su oferta puede ser complementaria. McDonald’s o Burger King. Big Mac o Whopper. Coca-Cola o Pepsi. No obstante, han sido las propias empresas -sobre todo del lado de Burger King- las que han utilizado este supuesto enfrentamiento como estrategia de márketing. En relación a su implantación, una pregunta recurrente en el consumidor es si hay más restaurantes de una marca o de otra en su comunidad. El peso de ambas cadenas es muy importante teniendo en cuenta el auge del sector en Andalucía.

La cadena de restauración Burger King cuenta ya con 193 establecimientos en Andalucía, desde su llegada en 1987, con una inversión superior a los 200 millones de euros, según informó la compañía, que detalló que sólo en Málaga ya supera los 1.600 empleados.

Con sede en España desde 1981, McDonald´s España, según su web, cuenta con más de 483 restaurantes repartidos por toda la geografía española que generan unos 23.000 empleos directos. Las últimas informaciones señalan 550 establecimientos, con el 90% franquiciados. Antes de la pandemia, McDonald’s contaba con 95 restaurantes en Andalucía. En la actualidad, tras las últimas aperturas como la de Montequinto, en Dos Hermanas, cuenta solo en Sevilla con una treintena de establecimientos y en toda Andalucía se supera de largo el centenar. En 2021, cuando inauguró un centro en Écija iba por el número 103.“Andalucía forma parte de nuestro ambicioso plan de expansión en España”, han señalado desde la empresa tras diversas aperturas. En la provincia de Granada hay otros nueve restaurantes. En Málaga, unos 25.

La pandemia no ha parado los planes de crecimiento de McDonald’s y prevé llegar a los 700 restaurantes en España en un lustro, lo que implicará la apertura de 150 nuevos establecimientos en ese plazo, a una media de 30 por año, que se sumarán a los 558 con los que acabó 2021. David Lerma, director Field Service Región Oeste de McDonald’s España, resaltó: “Andalucía es un área clave dentro de los planes de expansión de la compañía. Nos llena de orgullo contribuir con más de medio centenar de puestos de trabajo en un municipio como Montequinto, otra muestra de nuestro compromiso con el empleo y el desarrollo local. Esperamos que este restaurante sea un lugar en el que todos los vecinos pasen grandes momentos mientras disfrutan de productos de la máxima calidad y de la mejor experiencia McDonald’s”.

Cabe resaltar, asimismo, la labor solidaria de la cadena. El pasado año la Fundación Infantil Ronald McDonald, con la colaboración de la Fundación El Gancho Infantil y su reto Tu Casa Azul, coloco la primera piedra de su próxima Casa Ronald McDonald. La Casa podrá alojar a 480 familias al año que, a raíz de la enfermedad de sus hijos se han desplazado a Sevilla para recibir tratamiento médico. La nueva Casa supone ya el noveno programa que la Fundación Ronald McDonald ha puesto en marcha en sus 25 años de presencia en España. En Málaga ya existe una.

Desde sus inicios, la Fundación Ronald McDonald ha atendido un total de 11.876 familias desde el año 2002, y a 5.175 niños enfermos, en las siete casas que posee en toda España FOTO: La Razón La Razón

Burger King España, sociedad que pertenece a Restaurant Brands Iberia, ha ampliado su presencia en Andalucía con la inauguración de un nuevo local ubicado en la provincia de Málaga, concretamente en el barrio de Teatinos. Con esta apertura, la cadena ya ha superado los 1.600 puestos de trabajo generados en la provincia, contando con cerca de 5.800 en la autonomía y más de 30.000 en España, reforzando así su posición líder como una de las principales marcas más empleadoras del país, señaló en una nota de prensa.

Desde la creación de su primer establecimiento en la comunidad autónoma en 1987, la compañía ha reforzado su apuesta por Andalucía con una inversión que supera los 200 millones de euros. Concretamente, esta es la primera apertura del año en la provincia de Málaga, ciudad en la que se ha destinado una inversión total de cerca de 60 millones de euros hasta el momento. Para esta inauguración la marca ha invertido un millón de euros.

El nuevo restaurante, situado en la calle Bulevar Louis Pasteur, nº 18, 29010 en Teatinos (Málaga), dispone de cerca de 250m2 y ofrece servicios como el tradicional PlayKing, sistema de refill de bebidas (posibilidad de rellenar gratuitamente los refrescos), Take Away, Kioscos y WiFi. Así, con esta nueva apertura, Burger King® España cuenta con 193 restaurantes en la comunidad autónoma, estando ubicados 54 de ellos en la provincia malagueña.

“Desde que llegamos a la región, hemos reafirmado nuestra apuesta por seguir creciendo y creando empleo en la región con nuevas aperturas, como la que anunciamos hoy en Málaga, buscando alcanzar muy pronto los 200 locales en la comunidad autónoma. En Burger King España trabajamos continuamente para que nuestros clientes puedan disfrutar de las mejores hamburguesas con el sabor de la parrilla que tanto nos caracteriza desde hace cerca de 50 años”, ha comentado Jorge Carvalho, director general de Burger King® España.

El nuevo establecimiento incorpora novedosos sistemas, diseños y materiales sostenibles. La cadena de restauración prosigue así con su avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, consciente de la importancia de cubrir las nuevas necesidades de un consumidor concienciado con el medioambiente. En su plan de implantación de su modelo de restaurante sostenible en España, Burger King ha instalado placas solares en cerca de 250 restaurantes y prevé añadir más puntos en esta comunidad.

El restaurante cuenta con imagen Royal de Burger King España, una decoración en la que destaca el uso del roble blanco con matices suaves que permiten enmarcar el conocido lema de la cadena Home of the Whopper, creando así un entorno confortable y agradable, señala la nota. Además, la combinación de cemento y ladrillo negro, junto con las instalaciones vistas y la iluminación enmarcan un estilo idóneo para la rotulación y los muebles de diseño vibrante y colores vivos de la sala. De este modo, el restaurante se convierte en un espacio único con una variedad de asientos para que los clientes elijan dónde disfrutar de las icónicas hamburguesas a su manera, siguiendo el lema de los orígenes de la marca “Have It Your Way”.

Burger King en España

La marca lleva en el país cerca de 50 años. El primer restaurante que abrió en Europa fue en Madrid, en la céntrica plaza de los Cubos, en el año 1975 y desde entonces ha crecido a gran velocidad, con más de 30 aperturas anuales en los últimos 4 años y más de 900 restaurantes en el país.

Fundada en 1954, Burger King es la segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande del mundo. Conocida como creadora del Whopper, Burger King opera en más de 18.800 restaurantes y en más de 100 países de todo el mundo. Prácticamente el 100% de los restaurantes Burger King son propiedad y están operados por franquiciados independientes. Restaurant Brands Iberia es uno de los grupos de restauración organizada líderes de España y Portugal. Con más de 1.000 establecimientos, la compañía integra los derechos de explotación como máster franquicia para España y Portugal de Burger King; la cadena de cafeterías canadienses Tim Hortons; y la marca especializada en pollo Popeyes, cuyo origen es Luisiana, EE UU.

Encuestas

En las encuestas anuales de marcas sobre preferencias sobre una marca u otra, el tema está reñido. Así, en la última ocasión ganó Burger King pero en la anterior fue McDonald’s, según Data Centryc.