El PSOE no quiere que se hable de Pedro Sánchez en el Parlamento

El Parlamento de Andalucía abrirá un nuevo periodo de sesiones el próximo mes de febrero. Hay sesión plenaria prevista para los días 8 y 9. Con unas elecciones en mayo, los plenos serán un altavoz perfecto para el posicionamiento de los grupos políticos en temas que puedan utilizarse electoralmente, más allá de la aprobación y/o tramitación de las leyes correspondientes. En este contexto, el PP denunció ayer que el PSOE pretende invocar el artículo 171 del Reglamento de la Cámara para tratar de que no se debatan temas ajenos a Andalucía y que puedan servir de caja de resonancia para los intereses electorales. En la práctica, ningún asunto propio del Gobierno de España tenga o no repercusión en la región.

El citado artículo dice textualmente que «Las proposiciones no de ley que planteen propuestas de resolución a la Cámara, para que ésta manifieste una determinada voluntad o emita una declaración política en relación con materias de competencia exclusiva del Estado o de la Administración local, se tramitarán ante el Pleno y sólo podrán ser incluidas en un orden del día si cuentan con el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara o tres Grupos parlamentarios que representen la mayoría de la misma».

Por tanto, el PSOE está en su derecho a invocarlo. Los socialistas ya denunciaron en diciembre que el PP-A había presentado en el Parlamento 20 proposiciones no de ley (PNL) de las que 19 tenían que que ver «con asuntos que no están directamente ligados a las competencias de Andalucía», y cuyo único objetivo era «confrontar, combatir y atacar al Gobierno de España». Con esta medida y amparado por el Reglamento del Parlamento, los asuntos deberían ceñirse a temas estrictamente andaluces.

De manera preventiva ante lo que pueda pasar en los próximos meses, el portavoz del PP-A, Toni Martín, advirtió ayer que «denunciaremos de forma sistemática cada vez que los socialistas intenten posicionar al Parlamento en contra de estos temas y estudiaremos todas las iniciativas a nuestro alcance, porque se trata de preservar la calidad democrática en la Cámara y de defender a todos los parlamentarios andaluces que hay y que vendrán».

Según el PP-A, este artículo no existe en ninguna otra Cámara autonómica y en 40 años «solo se ha usado en dos ocasiones». «Durante 40 años ha primado una altura política que parece que ahora se derrumba», lamentó.