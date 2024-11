Un 47% de los consumidores pagaría más por productos sostenibles

El «Día sin compras» es una acción que coincide con el «Black Friday» y que invita a frenar en seco y preguntarnos qué dejamos detrás de cada clic, cada producto adquirido en rebajas o cada paquete entregado en tiempo récord. Este día, que surge como una iniciativa de Ted Dave, un trabajador canadiense del mundo de la publicidad, se ha consolidado ya como un símbolo de resistencia frente al hiperconsumismo exacerbado, especialmente en semanas como las del Black Friday, cuando el mundo parece sucumbir al frenesí de las ofertas.

La implicación medioambiental, tanto en este caso como durante el resto del año, se hace imperativo para todos los agentes de la sociedad. En España, el Black Friday sigue funcionando. Según el estudio «Hábitos de consumo de los españoles: Black Friday y Navidad» elaborado por Oney, más del 74% de los españoles aprovecha esta fecha –que se extiende durante todo el mes de noviembre– para realizar sus compras navideñas. No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revisó en 2023 el precio de más de 18.000 productos durante la campaña de «Black Friday» y alertó de que un 36% subieron de precio, la mitad se mantuvo igual y solo un 14% mostró una rebaja real.

El 40% de los productos adquiridos durante el «Black Friday» acaba siendo devuelto

El consumo no se mide solo en euros; detrás de cada transacción hay recursos naturales, emisiones de carbono y residuos que suelen quedar fuera de esta ecuación. El «Black Friday» ilustra esta contradicción: mientras muchos consumidores buscan ofertas para cumplir con sus presupuestos ajustados —más de un 70% planea gastar lo mismo que el año pasado, según datos de idealo.es—, el 40% de los productos adquiridos durante esta campaña acaba siendo devuelto. Y las devoluciones, con su complejo entramado logístico, también tienen un impacto ambiental devastador: más transporte, más emisiones y más residuos.

No obstante, cada año aumenta la implicación medioambiental de los consumidores. Según el informe de idealo.es, de aquellos dispuestos a comprar menos durante este mes de noviembre, un 30 % lo hará porque busca ser más consciente y responsable en su consumo, evitando caer en compras impulsivas y un 44 % lo hará debido a tener menos capacidad económica. Cuando aparece el tema de la sostenibilidad en la encuesta, un 47 % de los españoles afirma que estaría dispuesto a pagar un poco más por productos más sostenibles, mientras que un 53% no lo haría. La disposición a pagar más por productos sostenibles varía por edad y otorga un resultado revelador: los más jóvenes, de 25 a 34 años, son los más dispuestos a hacerlo (49%), mientras que el grupo de 55 a 64 años están menos interesados.

Un tercio de los consumidores comprará menos para ser más responsable

En la misma línea, el último análisis de Think with Google desvela que seis de cada diez consumidores españoles consideran la sostenibilidad como un factor clave al realizar sus compras. Asimismo, según FLOA, la filial de medios de pago «Buy Now Pay Later» del Grupo BNP Paribas, un 19% de los españoles ya ha utilizado métodos de pago BNPL para adquirir productos de segunda mano, estando por encima de la media europea (18%).

Campaña 2024 en Andalucía

Los andaluces gastarán de media en la campaña del «Black Friday» 76 euros por persona frente a una media en España de 150 euros, que se explica por las diferencias socioeconómicas y el diferencial de renta media de la sociedad andaluza, según las previsiones de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE).

Por provincias, Sevilla (95 euros), Huelva (86 euros) y Granada (79 euros) son las de más gasto medio por habitante previsto en esta campaña comercial, seguidas de Málaga (73 euros) y Córdoba (71 euros). Por detrás se sitúan Almería (66 euros), Jaén (68 euros) y Cádiz (70 euros), ha informado la unión de consumidores en un comunicado.

El informe de UCAUCE se basa en una encuesta-sondeo efectuada a través de diversos medios de comunicación (telefonía, Internet, redes sociales), así como presenciales en su red de oficinas, a personas consumidoras y usuarias sobre el presupuesto que tiene previsto gastar en esta campaña comercial.

La campaña comercial del «Black Friday», importada de Estados Unidos, se ha extendido en toda España a la adquisición o contratación de cualquier tipo de bienes o servicios y, por lo general, con mayor duración

que un solo día de compras, hasta llegar a un mes muchos establecimientos y formatos comerciales, tanto onlines como tiendas físicas.