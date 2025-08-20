Denuncia contra el magrebí que incendió una iglesia en Granada

Abogados Cristianos ha llevado ante la Justicia al presunto responsable de la quema de una iglesia situada en la pedanía de El Pozuelo, ubicada en el municipio granadino de Albuñol, que se conoció este pasado domingo.

La fundación denuncia a un ciudadano de origen magrebí, de 21 años, por acceder a la Iglesia de Santiago Apóstol y, encerrarse dentro, y provocar un incendio, causando importantes daños materiales en el edificio.

En la acción penal, advierte de que el fuego provocó "la calcinación de gran parte" del tempo y, en ello, ve una "ofensa a los sentimientos cristianos y a la comunidad católica local".

Por ello, los denunciantes le atribuyen al individuo, que fue detenido, un delito de profanación, otro contra el patrimonio histórico, incendio y lesiones.

Este último, porque -expone- "como consecuencia de tales actos, varias personas resultaron heridas leves al intentar evitar la propagación del fuego y daños mayores", tal y como asegura que manifestó el propio Arzobispado de Granada en un comunicado oficial.

Tras el arresto del hombre por la Guardia Civil, fue trasladado a las dependencias policiales de Salobreña, antes de pasar a disposición judicial. La Benemérita investiga ya las causas del incendio y las intenciones detrás.