El alcalde de Estepona denuncia "la falta de planificación" del Gobierno en la Costa del Sol

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha reiterado hoy su petición a la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo, dependiente del Gobierno central, para que autorice al Ayuntamiento a redactar los proyectos de estabilización de varias playas del municipio. En un nuevo escrito remitido a este organismo, el regidor expresa la voluntad del Consistorio de colaborar en la defensa del litoral ante "la falta de planificación del Gobierno central" y destaca la urgencia de actuar "frente a la erosión que afecta a infraestructuras y equipamientos".

Según señala a LA RAZÓN, “hay muchas playas del litoral mediterráneo y de la Costa del Sol donde se ha producido una regresión del mar”, por lo que, "ante la inacción del Ejecutivo central", insiste, el Ayuntamiento se ha ofrecido a asumir los gastos derivados de la redacción de los proyectos necesarios "bajo la coordinación y con las autorizaciones preceptivas del Ejecutivo central y entidades competentes".

En este contexto, el alcalde recuerda que en los años 90, con "soluciones de ingeniería que no fueron especialmente complejas ni caras", fue posible regenerar zonas como la playa de la Rada en el centro de Estepona. No obstante, a pesar de que el Gobierno central aprobó en 2022 la "Estrategia para la Conservación de la Costa de Málaga", la ejecución de los proyectos sigue sin materializarse. “El secretario de Estado correspondiente nos reunió hace tres años a todos los alcaldes de Málaga en la Delegación del Gobierno y nos explicó la estrategia, pero la realidad es que lo primero que hay que hacer es ejecutar los proyectos y no se ha hecho”, critica.

Así las cosas, García Urbano subraya que “a estas alturas, en el término municipal de Estepona, no se ha hecho ni un solo proyecto”, por lo que insiste en que “el Ayuntamiento, sensible a esa necesidad, se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno”.

"Por parte de esa Demarcación, según se nos ha informado, se han preparado los pliegos para tres proyectos: Punta Plata, El Saladillo y Arroyo de Las Cañas. No obstante, pese al tiempo transcurrido, no se ha procedido aún a la licitación prevista y esas playas, entre otras, necesitarían la realización de los proyectos de estabilización para su pronta ejecución", explica.

Asimismo, el Ayuntamiento de Estepona propone asumir también la redacción de los proyectos de actuaciones para combatir la erosión en las playas de Buenas Noches/La Galera, Bahía Dorada, Guadalobón, Guadalmansa, Benamara/Dos Hermanas, y Atalaya/Isdabe.

De igual modo, el alcalde ha reiterado la disposición del Ayuntamiento para financiar en su totalidad la redacción de dichos proyectos, por lo que solicita conformidad a su propuesta, así como indicación de los trámites precisos de supervisión por parte Costas y de cualquier otro que sea preciso activar para el buen fin del proyecto o proyectos. “El Ayuntamiento estaría de acuerdo en afrontar ese gasto y los vecinos entenderían que vale la pena apostar por la costa y el litoral”, afirma el regidor.

"Los continuos temporales que azotan al litoral de toda la provincia se han convertido en una amenaza periódica para la franja costera, causando numerosos problemas y daños con la progresiva erosión de las playas, lo que deriva en una merma en la competitividad de la provincia como destino turístico, con el impacto negativo que ello ocasiona a este sector de actividad, estratégico en la economía de esta zona y del país", concluye.