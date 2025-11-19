La Guardia Civil registra el ayuntamiento almeriense de Fines tras detener al alcalde

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se encuentran en estos momentos en el Ayuntamiento de Fines recabando información dentro de la segunda parte del "caso mascarillas", en la que ayer detuvieron, entre otros, a Rodrigo Sánchez (PP), alcalde del municipio.

La instrucción está a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Esta misma mañana, la Guardia Civil ha confirmado un nuevo investigado en el marco de esta segunda fase. En concreto, el último investigado es Óscar Liria, el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería que ya fue arrestado en la primera fase de la operación que tuvo lugar en junio de 2021 y al que se achaca un papel predominante en la supuesta trama de 'mordidas' a través de un contrato de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia.

Liria, quien llegó a ingresar en prisión preventiva por estos hechos, ya rechazó su participación en la tramitación del expediente de contratación urgente de las mascarillas que se compraron en abril de 2020 durante su paso por la comisión de investigación, si bien en las actuaciones figura como la persona que propuso el contacto para conseguir el material sanitario.

Por otra parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aseverado este miércoles que el llamado 'caso Koldo' y la trama de supuesta corrupción por la que ha sido detenido el presidente de la Diputación de Almería, el 'popular' Javier Aureliano García, son dos asuntos "radicalmente distintos", y que la actuación de su partido ha sido "radicalmente" diferente a la de los socialistas.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha defendido que el PP reaccionó de inmediato al conocer la situación en Almería: "Actuamos en el mismo día que se tuvo la primera información sobre lo sucedido en la Diputación de Almería. Y suspendimos de militancia a los implicados en este caso. De forma previa, sin ninguna dilación, sin ninguna espera. Y el mismo día en el que se estaban realizando los registros en la sede de la Diputación".