Indignación en Almería: "Atentar contra la vida de un guardia civil puede salir gratis"

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado este lunes sus "máxima indignación" tras la sentencia de la Audiencia de Almería que absuelve del delito de atentado a cuatro 'petaqueros' que colisionaron con una patrullera durante una persecución en junio de 2024 y ha lamentado que "atentar contra la vida de un guardia civil puede salir gratis".

En un comunicado difundido en su página web y en redes sociales, la AUGC ha afirmado que el fallo deja "desprotegidos" a los agentes y alimenta la sensación de impunidad en alta mar.

El tribunal ha condenado a los procesados por delitos de contrabando y riesgo catastrófico, imponiéndoles penas de prisión y multa, pero descarta que existiera intención de embestir a la patrullera del Servicio Marítimo que les perseguía en aguas de la Red Natura 2000.

Los hechos se remontan al 23 de junio de 2024, cuando los acusados viajaban en una lancha neumática de 12 metros y tres motores de 300 caballos, cargada con 92 garrafas -unos 2.300 litros de combustible- que arrojaron al mar durante la huida. El choque con la embarcación oficial dejó a la semirrígida sin propulsión y permitió la detención de sus ocupantes.

La Audiencia ha indicado que no se probó dolo en la colisión, por lo que absuelve a los acusados del delito de atentado. Esa interpretación es, para AUGC, "un peligroso mensaje para las mafias", que ahora "pueden actuar con la certeza de que sus actos más temerarios no tendrán consecuencias penales", por lo que la asociación ha exigido una reforma legislativa que revierta esta situación.

"No podemos seguir dependiendo de la interpretación de un juez sobre la intencionalidad del delincuente", ha manifestado en el comunicado, en el que propone "invertir la carga de la prueba" y que sea el agresor quien deba demostrar que su acción no fue intencionada.

Además, ha reclamado un endurecimiento de las penas en los casos de atentado contra la autoridad y ha asegurado que "no va a parar" hasta conseguir una protección efectiva para los guardias civiles en el ejercicio de sus funciones.

La sentencia de la Sección Tercera puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La defensa de los acusados ya ha presentado recurso en el que cuestiona la prueba practicada y la valoración de la embarcación intervenida.