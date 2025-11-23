John Rhys-Davies, premio 'Almería, tierra de cine': "El cine está vivo en España"

El actor británico John Rhys-Davies ha recogido este sábado por la noche el premio 'Almería, tierra de cine' que le ha concedido el Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), en una gala en la que ha asegurado que “el cine está vivo en España, y especialmente aquí, en Almería”.

Durante la ceremonia, celebrada en el Auditorio Maestro Padilla y presentada por Cayetana Guillén Cuervo, el intérprete de Sallah en 'Indiana Jones' ha mostrado la misma energía, humor y cercanía que ya exhibió por la mañana al descubrir la estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Almería.

Allí aseguró que la provincia fue el lugar que primero me enseñó lo “hermosos que son España y el pueblo español”, y se arrodilló ante la placa afirmando entre risas: “Voy a arrodillarme, pero puede que tarde mucho tiempo en levantarme”.

En la gala, Rhys-Davies ha iniciado su intervención agradeciendo emocionado la presentación de Guillén Cuervo: “Solo quiero darte las gracias por la presentación más maravillosa que creo que he visto nunca”.

Acto seguido, ha explicado que su vínculo con la provincia se remonta a su primer viaje a España: “Me enamoré de España porque vine por primera vez a Almería”, ha dicho antes de señalar al público para subrayar que el reconocimiento pertenece también a ellos.

El actor ha dedicado el premio “a los distinguidos amigos y compañeros en este misterio que es el cine” y ha felicitado a todos los premiados de la noche: “A todos los que habéis ganado premios, enhorabuena. A todos los nominados, enhorabuena. Y a todos nuestros compañeros que algún día recibirán el reconocimiento que merecen, nuestro cariño y nuestras felicitaciones”.

Rhys-Davies ha insistido en que la gala demuestra la fortaleza del sector audiovisual español: “Lo que hemos visto esta noche es evidente: el cine está vivo en España, y especialmente aquí, en Almería”.

En varios momentos, visiblemente emocionado, ha agradecido la acogida del público y ha repetido su admiración por la provincia, sus paisajes y su gente, tal y como ya expresó por la mañana al recordar el rodaje en Tabernas de Indiana Jones y la última cruzada.

El director de FICAL, Enrique Iznaola, ha sido el encargado de entregarle el galardón. Durante la presentación, ha subrayado el peso del actor en la historia del cine y el vínculo que creó con la provincia durante aquel rodaje, del que los espectadores aún recuerdan la escena del tanque rodada en el desierto almeriense

Rhys-Davies ha despedido su intervención con un “Hasta siempre, Almería”, antes de posar junto al equipo del festival y agradecer nuevamente el cariño recibido.

Su premio ha sido uno de los momentos centrales de la noche, que ha reunido en la alfombra azul a más de 200 figuras del cine y las series españolas, entre ellos Javier Cámara, Macarena Gómez, Daniel Guzmán, Petra Martínez, Manuel Martín Cuenca, Andrea Duro o Pedro Casablanc.

El actor británico regresa así a una tierra por la que declara sentir devoción desde hace más de tres décadas, y donde hoy ha vuelto a comprobar —como él mismo ha dicho— que “el cine está vivo”.