Fundación Cajasol y Beon.Entertainment presentan una experiencia inmersiva y gratuita para obtener el carnet de piloto de dragones

La Fundación Cajasol y la productora andaluza Beon. Entertainment han presentado hoy en Sevilla una actividad para toda la familia que permitirá a los más pequeños obtener un carnet personalizado para pilotar dragones. Una propuesta interactiva y gratuita que invita a los sevillanos a sumergirse en el universo mágico de La historia interminable, el musical.

Esta experiencia abre sus puertas al público del 19 de noviembre al 5 de enero, como anticipo del estreno en la ciudad de La historia interminable, el musical. Uno de los grandes títulos musicales de la temporada navideña en Sevilla.

El acto ha estado presidido por Antonio Pulido, presidente de Fundación Cajasol, junto a Dario Regattieri, CEO de Beon. Worldwide.

Pulido ha destacado que “esta experiencia representa la especial apuesta que estamos haciendo este año por las nuevas tecnologías y los contenidos virtuales interactivos. Una actividad gratuita que forma parte de una programación navideña sin precedentes, con más de 300 actividades convocadas en toda Andalucía”.

También ha señalado que “es un gran reto superarnos a nosotros mismos cada año con el extraordinario despliegue de diversión, tradiciones y cultura que realizamos en Navidad en nuestra tierra. Hacemos un gran esfuerzo por ampliar eventos, innovar y renovar toda la oferta, preservando a la vez nuestras tradiciones más arraigadas, un tándem perfecto entre innovación y tradición que define muy bien las prioridades de la Fundación a la hora de diseñar todas sus acciones”.

Regattieri ha subrayado que “contar con el apoyo y el espacio de la Fundación Cajasol es un privilegio para un proyecto que, desde su origen, busca acercar la cultura y la fantasía a todos los públicos”. Además, ha reconocido que “Fundación Cajasol es una plataforma muy importante que nos permite traer esta activación gratuita para toda la familia, para disfrutar de la tecnología como una experiencia de ocio accesible y divertida”. De esta manera, ha confirmado que “este es el único lugar en Europa en el que te puedes hacer un carnet para pilotar dragones”.

Ha añadido que “estrenar el musical La historia interminable en Sevilla, y hacerlo en Navidad, supone para nosotros traer a la ciudad uno de los montajes más queridos por el público español en los últimos años”. También ha destacado sobre el musical que se trata de “una producción íntegramente realizada en Sevilla, 100% original, que demuestra que no hay que buscar el talento fuera, porque tenemos un enorme talento creativo aquí en Andalucía”.

El plato fuerte de la iniciativa es la prueba para obtener el carnet de Piloto de Dragones, una experiencia gratuita que permite a los aspirantes a pilotos aprender a volar a lomos de Fújur, a través de un viaje único e irrepetible mediante un proyecto de animación con gafas de realidad virtual.

También le acompañan otras cinco activaciones inmersivas para descubrir el universo de Fantasia: En Expedición a Fantasia, los visitantes iniciarán su viaje a este reino mágico; en La foto del héroe, podrán hacerse con una instantánea inolvidable sobrevolando a lomos del dragón Fújur; en Tras el espejo de Fantasia, gracias a la inteligencia artificial, cada visitante podrá transformarse en un personaje del musical y verse caracterizado como ellos. También podrán encontrarse cara a cara con el entrañable Comerrocas en El encuentro con el Comerrocas; y, finalmente, disfrutar de una proyección exclusiva del making of del espectáculo en La forja de un sueño interminable.

Esta iniciativa podrá visitarse de lunes a domingo, previa retirada de invitaciones en la taquilla y web de la Fundación Cajasol www.fundacioncajasol.com

Ventajas de formar parte de esta experiencia

Todos los visitantes que completen las seis experiencias podrán acercarse a la tienda oficial de merchandising, -ubicada en el hall de FIBES donde se exhibe el musical-, y presentar junto al comprobante de haber realizado todas las actividades, que recibirán en Fundación Cajasol, su carnet de Piloto de Dragones y la entrada del musical. De esta forma, podrán recoger su premio: el colgante del Auryn, símbolo del poder de Fantasia (hasta agotar existencias).

El espectáculo musical revelación que llega a Sevilla estas Navidades

La historia interminable, el musical llega a FIBES del 19 de diciembre al 4 de enero, respaldado por el enorme éxito cosechado en Madrid -donde se mantuvo toda una temporada en el Teatro Calderón- y en su gira posterior por Zaragoza y Barcelona. El espectáculo alcanzó cifras históricas de espectadores y colgó en varias ocasiones el cartel de sold out.

Una superproducción única en España con un montaje que sumerge al público en el legendario Reino de Fantasia, donde cobran vida personajes tan icónicos como: Fújur, el dragón blanco de la suerte; Artax, el noble caballo; El Comerrocas, imponente y entrañable, así como otras criaturas míticas de la obra.