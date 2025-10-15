Antonio Sanz se queda con la cartera de Sanidad en Andalucía

Los cambios "profundos" en la Sanidad andaluza pasan por tener al frente definitivamente en la cartera al consejero de Presidencia, Antonio Sanz. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, lo anunció vía X: "La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno. Antonio Sanz será desde hoy consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía. Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura".

El Consejo de Gobierno de la Junta aborda hoy el nuevo organigrama de Salud tras la crisis de los cribados de cáncer de mama. Tras la fase de diagnóstico, que ha determinado que el 85% de los casos radican en el Virgen del Rocío, y la asunción de un plan de choque para atender a las mujeres afectadas lo más rápido posible, la Junta comenzó la ronda de contactos con los agentes. El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ocupaba temporalmente la cartera de Sanidad pero ya será definitivo. Moreno buscaba un perfil que cierre filas en el Servicio Andaluz de Salud y en todos los actores, después de tres consejeros en siete años.

Sanz deja las funciones de la Agencia Digital pero continúa con Presidencia, incluido el Infoca y ahora añade Salud definitivamente. El consejero de Industria, Jorge Paradela, asume lo digital, y la consejera de Hacienda, Carolina España, la negociación con los sindicatos y simplificación digital.