Aviso amarillo este viernes en Granada y Jaén por lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene previsto activar este viernes 17 de octubre avisos de nivel amarillo en las provincias de Granada y Jaén por lluvias y tormentas que pueden dejar hasta 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos se activarán entre las 14 y las 21 horas en las comarcas granadinas de Alpujarras y Sierra Nevada y en la Sierra de Cazorla y la comarca de Segura de la provincia de Jaén.

La Aemet prevé para este viernes en Andalucía cielos nubosos en la vertiente mediterránea, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, abriéndose claros por la tarde. En el resto se espera nubosidad de evolución diurna y chubascos por la tarde que podrán ir acompañados de tormentas, más probables e intensos en las sierras, donde podrían ser localmente fuertes.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas sin cambios, localmente en descenso en el interior oriental. Habrá vientos moderados de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho. En el resto los vientos serán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde.