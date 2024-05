De la «bazofia» a la «sucursal del sanchismo»

La sesión de control al Gobierno de Juanma Moreno constató un día más por qué la ciudadanía cree cada día menos en la clase política. El presidente de la Junta de Andalucía y Juan Espadas, líder de la oposición, jaleados ambos por sus grupos, se enzarzaron en una discusión sobre quién miente más. El Parlamento andaluz, convertido en un escenario de campaña electoral para todos los partidos políticos del que ninguno sale favorecido. Ni siquiera el PP, que va dejando escapar una legislatura con mayoría absoluta, enfrascado de forma permanente en los debates de la capital de España.

Para empezar, ante los medios, Moreno exigió «explicaciones» a Pedro Sánchez de manera «urgente» en relación a la investigación que afecta a su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias, porque «esta vez» lo han «cogido» en su estrategia de «mentir de manera permanente». Unas palabras que repitió luego a Juan Espadas, quien no tardó en responder como buen soldado del «sanchismo». «Muy mal tienen que estar ustedes para utilizar esa bazofia contra el esposa del señor Sánchez en elecciones europeas y nada menos que un presidente de la Junta de Andalucía», espetó. Y prosiguió reprochando a Moreno que difundiera «bulos, mentiras y fangos», cuando el líder del PP andaluz pretende ser el «adalid que intenta presentarse ante la opinión pública española como algo diferente al señor Feijóo o a la señora Ayuso». «Hoy ha demostrado usted su cara de verdad, la misma de la derecha española», afirmó.

Moreno replicó a Espadas reprochándole que haya incurrido en «los mismos eslóganes, las mismas frases, los mismos estilos» que Pedro Sánchez «en una mimetización que no le aporta absolutamente nada». «Sólo saben hablar de Vox, porque es «lo único que tienen para tapar las mentiras y la corrupción», agregó, no sin recordar que el actual Gobierno andaluz «no depende de Vox porque la mayoría de los ciudadanos andaluces» dieron al PP-A en 2022 «una mayoría suficiente para no depender de ningún otro grupo político».

Moreno añadió que el secretario general del PSOE-A ha tenido «el don de la oportunidad» al hablar de «mentiras» cuando tiene a un presidente del Gobierno que «es una máquina de faltar a la verdad». Bajo su punto de vista, Espadas «ya no solamente copia, defiende al ‘sanchismo’, sino que además «le copia el modelo». Y no dejó pasar la ocasión para criticar que como portavoz del Grupo Socialista en el Senado, «le abra expediente a un secretario general socialista» como el de Aragón, Javier Lambán, por no votar a favor de la proposición de ley de amnistía en la Cámara alta. Igual que por abrir expedientes a seis concejales socialistas del municipio sevillano de Arahal «por llegar a un acuerdo con el PP para poner a un alcalde socialista» en dicho ayuntamiento cuando, en cambio, el PSOE pone sus ediles «a disposición» de Bildu para que dicha formación alcance la alcaldía de Pamplona. «¿Dónde está el PSOE en Andalucía?», se preguntó Moreno antes de añadir que «no le extraña la cascada de dimisiones» registradas en agrupaciones socialistas de la provincia de Málaga, en Jerez de la Frontera y «en tantos y tantos municipios» andaluces, y concluyó pidiendo a los miembros del PSOE-A que, «de una vez por todas, por el beneficio de Andalucía, el PSOE de Andalucía sea el PSOE de Andalucía, un partido acorde con lo que ha sido su historia durante tantos años, y deje de ser una sucursal del señor Sánchez en Andalucía».

Por su parte, el portavoz del PP, Toni Martín, reclamó a Espadas que «pida perdón» después de que haya calificado de «bazofia» la instrucción judicial sobre Begoña Sánchez, al tiempo que insistió en que España tiene como presidente a «un mentiroso compulsivo».

«Pedro Sánchez mintió de nuevo a España porque su esposa sí está siendo investigada por la justicia en un caso presuntamente de corrupción política y aún no ha dado explicaciones. Aquel día usted se fue a Madrid y se puso en primera fila para aplaudirle», recalcó Martín, que dio por hecho que en las próximas elecciones habrá cambio de candidato socialista a la Junta.

En el pensamiento de los populares es sabido que Espadas trata de hacer la pelota al presidente del Gobierno y por ello «les ha faltado tiempo para proponer una declaración institucional para defender a Sánchez del lío en el que se ha metido él solito para bochorno y desprestigio internacional de España», en alusión al reconocimiento de Palestina como Estado. Frente a esto, el PP propone una declaración para defender los intereses de los andaluces que viven en el Campo de Gibraltar.