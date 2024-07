Contra el «blanqueo» socialista del «caso ERE»

La masa madre para el amparo judicial a Chaves y Griñán está en el horno. El día 16 el Constitucional revisará los recursos de los ex presidente andaluces. Las reacciones siguen sucediéndose. Del martirologio del PSOE-A, con un apoyo súbito a los imputados que en los últimos años venía brillando por su ausencia, a la crítica del PP o Adelante. Sumar se coloca de perfil. Por parte de IU, su nuevo coordinador separó grano y paja. Maíllo subraya que el amparo del Constitucional a los condenados por los ERE «no absuelve la mala gestión que hizo la Consejería de Empleo».

La vicesecretaria de Política Municipal del PP-A, Ana Mestre, señaló que «la historia del PSOE con Andalucía es una constante lista de agravios», poniendo como ejemplo el caso de los ERE irregulares y ahora «infrafinanciación» autonómica de la comunidad. Mestre indicó que el PSOE andaluz «está en una huida hacia adelante constante», y eso le lleva a «querer transmitir en nuestra tierra lo contrario a lo que la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción de Sevilla, la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo valoraron como el mayor caso de corrupción de la historia» –los ERE– «con 680 millones de euros repartidos sin procedimiento y sin control». «Y por ello están condenados», recordó Ana Mestre. El Partido Socialista, abundó, «está intentando blanquear lo que la justicia condenó y pretende reescribir nuestra historia pero a los andaluces no nos hace falta que el Partido Socialista reescriba nuestra historia, porque, por desgracia, es muy reciente la que ellos protagonizaron: una historia de agravios constante». «Fue con los ERE, pero por desgracia no quedó solo ahí», dijo Ana Mestre, sentenciando que «la historia del PSOE con Andalucía es una constante lista de agravios». «Los ERE produjeron agravios, ya que las partidas del presupuesto de los andaluces destinada a los parados se destinó por parte de los diferentes gobiernos de Andalucía a otras cosas», explicó Mestre. «Los andaluces sabemos a qué cosas se destinaron aquellos fondos y desde luego no era al interés general del progreso de nuestra tierra», especificó la popular, que mostró su convencimiento de que si los socialistas «gobernaran hoy volverían a utilizar el mismo ‘modus operandi’». Mestre ahondó también en el agravio con la financiación , ya que la comunidad autónoma «deja de recibir 1.500 cada año», según denunció.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, opinó que la «absolución penal» que está propiciando el Pleno del Tribunal Constitucional a ex altos cargos de la Junta de Andalucía, al estimar sus recursos de amparo frente a sus condenas, «no absuelve de la mala gestión» de la Consejería de Empleo en la anterior etapa socialista. El nuevo líder de la coalición de izquierdas subrayó que desde IU siempre han apuntado a la existencia de «responsabilidades políticas» por este caso, y así lo defendió «hace ya doce años» en la comisión de investigación que sobre este asunto se constituyó en el Parlamento andaluz, cuando IU gobernaba en Andalucía con el PSOE. Maíllo recalcó que el Constitucional «no es un tribunal de justicia al uso, sino el que garantiza derechos constitucionales básicos a personas que han sido condenadas por la justicia», por lo que sigue «un carril diferente». Desde Andalucía, Toni Valero pidió «seriedad para abordar el caso de corrupción» de los ERE en su «justa medida» y al PP que «deje de sobreactuar».