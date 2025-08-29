Un brote de sarna afecta a mayores y empleados de una residencia de Málaga

Un brote de sarna afecta a varias personas mayores y trabajadores de una residencia de ancianos de Alhaurín de la Torre (Málaga), que están siendo tratados según el protocolo establecido por Salud para estos casos. El contagio ha sido denunciado este viernes por el sindicato CCOO, que ha informado de que se detectó hace aproximadamente tres meses pero que no se ha podido contener por el momento.

La Consejería de Salud ha confirmado a EFE la existencia de este brote y ha explicado que todos los residentes y trabajadores afectados, cuyo número no se ha precisado, están siendo tratados "siguiendo el protocolo establecido". Además, el servicio de Salud Pública ha realizado los análisis pertinentes para determinar el origen de esta infestación y realiza un seguimiento "estrecho" para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones y medidas establecidas por el protocolo, según la Junta.

Ha garantizado que la empresa gestora ha sido "oportunamente informada" y que las actuaciones se están desarrollando en coordinación con la Consejería de Inclusión Social. Salud ha señalado que este tipo de infestaciones son "relativamente comunes y con poca trascendencia clínica". Ha añadido que aplicando las medidas de precaución, como no mezclar ropas, lavar a más de 60 grados y limitar el contacto, son controladas y presentan buena evolución y, por lo general, cursan leves.