Canal Sur Televisión deja de emitir en Andalucía por el genocidio en Gaza

Canal Sur Televisión ha interrumpido su emisión desde las 10:00 horas de este miércoles 15 de octubre debido al respaldo mayoritario de su plantilla a la huelga general convocada en todo el país por organizaciones sindicales en solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

A esa hora, culminaba el espacio de debate y actualidad "Despierta Andalucía", habitual en las mañanas del canal, justo antes del inicio del magacín "Hoy en Día", conducido por Toñi Moreno, el cual no ha sido emitido este miércoles.

La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha reemplazado la emisión habitual por una carta de ajuste, acompañada de un mensaje oficial en que informa que la programación queda suspendida por el seguimiento de la huelga por parte del personal. En un comunicado enviado por el ente público, se pide disculpas al público "por las molestias que pueda estar ocasionando" y se expresa el deseo de restablecer las emisiones "tan pronto como sea posible".

Motivos de la huelga

La jornada de movilización responde a una convocatoria promovida por sindicatos como CCOO, UGT y CGT, entre otros, con el objetivo de visibilizar el apoyo al pueblo palestino y denunciar lo que califican de genocidio en la Franja de Gaza.

Aunque hace apenas unos días anunciaron avances diplomáticos y un acuerdo de paz entre Israel y Hamás, los sindicatos han decidido mantener la huelga, argumentando que esos acuerdos no abordan las causas fundamentales del conflicto ni garantizan justicia para los civiles palestinos.