Carboneras reitera al TSJA que El Algarrobico ya no es urbanizable en su PGOU

El Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el informe técnico que le requirió para acreditar que, efectivamente, ya no figura en su PGOU como urbanizable el paraje de El Algarrobico en el que Azata del Sol construyó su polémico hotel. El informe del consistorio, al que ha tenido acceso EFE, incide en que el sector denominado anteriormente en el planeamiento de Carboneras como Sector ST-1 consta en el planeamiento vigente como “suelo no urbanizable de especial protección con grado de protección de C1. Áreas naturales de interés general”.

“Se puede comprobar que se ha publicado y es parte del PGOU actualmente en vigor e inscrito (…) el 13 de marzo de 2024 en el registro autonómico de instrumentos urbanísticos con el número 3.750 el documento de modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbanístico de Carboneras de adaptación parcial (…) por cumplimiento de sentencia judicial”, añade el documento. Con esta respuesta a una de las alegaciones de la Junta de Andalucía, el técnico que lo redacta incide en que el objetivo de la misma es cumplir la sentencia de 2016 del TSJA, ratificada dos años más tarde por el Tribunal Supremo (TS), que obliga a declarar no urbanizables los parajes de El Algarrobico y El Canillar.

Asimismo, el arquitecto municipal apunta que se ha comprobado que, efectivamente, en la documentación entregada con anterioridad al TSJA había una serie de “errores tipográficos”, que han sido corregidos ahora. “El vigente PGOU de Carboneras tiene trasladado a sus documentos técnicos” la modificación aludida previamente, añade el informe, que subraya que por lo demás sólo existen unos errores “materiales” que pueden “subsanarse” con este nuevo documento.

El TSJA rechazó a finales del mes pasado la petición del Ayuntamiento de Carboneras para que suspendiera los plazos procesales de una pieza vinculada al hotel de El Algarrobico, debido a que el consistorio no tiene en estos momentos secretario municipal. El consistorio carbonero había trasladado al alto tribunal andaluz que la secretaria titular del Ayuntamiento se encuentra de baja por incapacidad temporal y que la que ejercía sus funciones cesó el pasado 9 de octubre.

En el escrito rubricado por el alcalde, Salvador Hernández (Cs), se indicaba, no obstante, que se comunicaría al TSJA el nuevo nombramiento en cuanto éste se produzca, por lo que solicita la suspensión de los plazos procesales hasta entonces. Sin embargo, el TSJA trasladó al regidor carbonero "que habrá de disponer cuanto sea necesario para la pronta y debida cumplimentación de las providencias" que lo obligan a justificar que El Algarrobico figura en la actualidad como no urbanizable en el plan general de ordenación urbana (PGOU). La Junta de Andalucía argumentó ante el TSJA que no se puede considerar que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) ha cambiado a no urbanizable la declaración del paraje de 'El Algarrobico' en su planeamiento municipal, hasta que no se publique dicha modificación en un boletín oficial.