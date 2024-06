Cómo combatiría Teresa Rodríguez el auge de la extrema derecha: "Talleres de autodefensa feminista y LGTBIQ+ y nuevas masculinidades"

Teresa Rodríguez, la ex líder de la formación anticapitalista Adelante Andalucía y ex de Podemos, se ha alejado de la vida política diaria pero aún usa las redes sociales con ahínco, donde tiene muchísimos seguidores. En X, antes Twitter, por ejemplo, acumula más de 345.000 "followers". De modo que en el día después de las elecciones al Parlamento Europeo no ha dudado en ofrecer su opinión.

La también pareja sentimental de Kichi, ex alcalde de Cádiz, realiza su particular lectura de los resultado de las urnas. "A la extrema derecha la votan los tíos". Y no duda en ofrecer su particular receta: "Tocan talleres de autodefensa feminista y LGTBIQ+ y nuevas masculinidades". Al más puro estilo "Machos alfa", la popular serie de Netflix. Hay que recordar que Teresa Rodríguez dejó el acto de parlamentaria andaluza para regresar a su plaza de funcionaria como profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Puerto Real (Cádiz). "A combatir el nomachismo literal y figuradamente", concluye el tuit.

La escritora Nieves Abarca responde: "¿Es cuenta parodia?". Las reacciones posteriores ponen en duda este análisis y piden más autocrítica a la izquierda y una visión más completa.

"No es lo mismo abordar el patriarcado que el antifeminismo. Hay que empezar a abordar el antifeminismo empezando por apartar a la "femocracia" de bolso de Vuitton que le da armas al adversario", expone en otro tuit de hace solo unas horas. Y sigue: "Hay que dejarse de hostias en el movimiento y trazar una estrategia que nos permita una nueva ola de feminismo anti incel, autodefensivo, empoderante, pedagógico y popular".