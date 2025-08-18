Un conductor de Tussam en Sevilla queda aturdido tras recibir un “naranjazo” en plena marcha

La empresa de autobuses urbanos de Sevilla, Tussam, desvió este domingo una de sus líneas tras ser atacado un vehículo con el lanzamiento de naranjas desde la calle, una de las cuáles impactó en el conductor, que quedó aturdido.

Según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento, a las 23.00 horas se produjo el ataque a un autobús de la línea 34, cuando circulaba por la Avenida de Francia, en el distrito Bellavista-La Palmera.

Las naranjas lanzadas por desconocidos impactaron en varias zonas del autobús, y una de ellas penetró por la ventanilla del conductor y le golpeó, quedando aturdido, por lo que no pudo reanudar la marcha.

Al lugar del suceso se trasladó un dispositivo sanitario y de Policía Nacional, que, tras atender al conductor, desvió el recorrido de esta línea hasta que fue recuperado ya por la mañana.