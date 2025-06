Conflicto del metal en Cádiz: 20 horas ininterrumpidas de negociación

Los sindicatos del metal de Cádiz siguen reunidos con la patronal en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA), tras algo más de veinte horas de negociaciones ininterrumpidas para desbloquear el nuevo convenio provincial. La reunión, que comenzó el viernes al mediodía, se ha prolongado durante toda la noche y ha continuado este sábado con múltiples recesos técnicos y grupos reducidos que están abordando aspectos concretos del convenio, según han explicado a EFE fuentes sindicales.

El objetivo de esta negociación es lograr un documento base que permita desconvocar la huelga indefinida anunciada para el próximo lunes, aunque este texto deberá ser aprobado primero en asambleas de delegados de cada sindicato y, posteriormente, en asambleas de trabajadores en los centros. Antonio Montoro, responsable de UGT FICA Cádiz, subrayó anoche que "el hecho de que aún estamos aquí, estamos negociando", ya demuestra un cambio de postura por parte de la patronal, aunque advirtió de que "por pequeños detalles al final no se llegan a acuerdos".

Montoro señaló que en torno a las diez de la noche del viernes la negociación con un grupo más reducido, centrado en los puntos más delicados del futuro convenio, y las mismas fuentes sindicales creen que el final de la reunión aún tardará algunas horas. Por su parte, la Coordinadora de Trabajadores del Metal ha anunciado que, independientemente del resultado de la actual negociación, impulsará desde el lunes una nueva propuesta destinada a forzar el cumplimiento efectivo del convenio por parte de las empresas.

En un documento que han hecho público, detallan medidas como la creación de un registro de contratos con las condiciones firmadas, vigilancia sindical activa en los centros y una red de comunicación entre delegados para detectar incumplimientos. Todo esto ocurre en un contexto especialmente tenso en el astillero de Navantia en Cádiz, donde ayer la industria auxiliar no trabajó, a pesar de no ser día oficial de paros, y eso ha impedido que el crucero "Carnival Liberty", actualmente en el dique, haya podido completar los trabajos necesarios para su partida.

Navantia intenta que el buque zarpe este mismo fin de semana porque la compañía estadounidense ya había advertido que su continuidad como cliente de Navantia depende del cumplimiento estricto de los plazos, y fuentes del sector temen que la situación debilite gravemente la carga de trabajo prevista para los próximos meses si no se logra reconducir el conflicto. Los operarios de la industria auxiliar han decidido estos días no hacer horas extras, no trabajar desde el martes al mediodía, tampoco el fin de semana, hasta que se cierre la negociación del nuevo convenio.