El Constitucional ha revisado todas las condenas de los ERE salvo dos

El 2 de enero de 2023 a las 18:01 entraron en prisión los primeros condenados en la pieza del «procedimiento específico» de los ERE. El pasado 2 de julio salió de prisión Miguel Ángel Serrano, ex director de la Agencia IDEA, el ente pagador de las ayudas. Se trataba del primero de los encartados a los que el Constitucional ha revisado la pena, enmendando la plana a la veintena de jueces que desde Instrucción al Supremo corroboraron la creación de un sistema sin controles para el reparto injustificado de subvenciones en Andalucía. En dos semanas, se han sucedido las excarcelaciones y las revisiones de todas las condenas salvo dos, hasta llegar a los ex presidentes Manuel Chaves (sin pena de prisión por su condena por prevaricación) y José Antonio Griñán (condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación pero que no llegó a pisar el penal amparándose en el cáncer de próstata que padece).

Finalmente, se ha impuesto la tesis de la defensas de que «el crédito no delinque» y que lo aprobado en los Presupuestos era de obligado cumplimiento. El Constitucional ya ha dado la razón a los exconsejeros Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo y Antonio Fernández, al exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y al exdirector de IDEA Miguel Ángel Serrano, además de a Chaves y a Griñán y a la espera del ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías y del exdirector general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña.

Los pronunciamientos de la corte de garantías para los condenados que cumplían penas de prisión desde hace un año y medio han supuesto la puesta en libertad definitiva de Martínez Aguayo –que estaba ya en tercer grado–, los citados Serrano y Vallejo, en segundo lugar, y los últimos han sido Antonio Fernández y Rodríguez Román. El ex consejero de Empleo Antonio Fernández era el alto cargo que mayor condena acumulaba: siete años y 11 meses de cárcel.

El Pleno del Constitucional ha tomado estas decisiones que en la práctica desmontan el «caso ERE» con los siete votos a favor de la mayoría progresista frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora. Así ha sucedido hasta la fecha con todos los recursos por los ERE, salvo un par de casos. Uno, el del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, que fue inadmitido. Se da la circunstancia que en su día Viera fue el único socialista que en su día se declaró en rebeldía desoyendo las peticiones del PSOE de entregar el acta de senador y fue condenado a siete años por el delito de prevaricación en concurso con malversación. Los magistrados desestimaron el recurso de Viera al considerar un «defecto insubsanable» que no argumentara correctamente su petición. También se desestimó por unanimidad el recurso de amparo del exdirector de Trabajo Juan Márquez (condenado por prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a siete años de prisión y 18 de inhabilitación). Márquez, a diferencia de otros condenados, no invocó el derecho a la legalidad sancionadora sino que consideró infringidos los derechos fundamentales a la presunción de inocencia en relación con la condena por malversación, así como los derechos a la presunción de inocencia extraprocesal, al honor y a un proceso con todas las garantías por la anticipación y difusión del fallo de la sentencia de casación.