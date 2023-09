La corbata de Pepote

A Felipe González le dieron un premio en Sevilla, donde en los buenos tiempos del PSOE colocabas a una cabra y ésta ganaba las elecciones, casi al mismo tiempo que Pedro Sánchez purgaba a Nicolás Redondo por criticar al partido. Es una suerte porque esto de sacarte de la foto, puro estalinismo meridional, en España sirve para que tus “amigos” te lancen flores (en este caso rosas con espinas) como si te tuvieran fritito en la piedra del tanatorio.

Y creo que muchos de los que fueron a acompañar al ex presidente tenían cara de eso, de velatorio, ante los restos no ya del sindicalista, sino del partido que se encargó de transformar España hasta colocarla en la primera fila de las naciones europeas. “Bueno…, o al menos aparentarlo bastante”. No nos quejemos que nos sale la boina y la pana en cuanto nos dejan, pero el mérito se lo llevó Felipe y Alfonso Guerra, los Lennon&McCartney que asaltaron Suresnes, reinaron, se distanciaron y ahora vuelven a un cariño tibio, pero cariño al final, crepuscular.

Para certificar lo del velatorio, que es lo que de verdad nos gusta a los españoles, sólo tenemos que mirar el personal que se pasó por la sede de la Fundación Cajasol y concluir que el Movimiento Regional de Moreno Bonilla, ya hizo la digestión del andalucismo de Rojas-Marcos y ahora comienza a devorar los trozos históricos del PSOE. “¡A por ellos, Juanma!”, que ya se dedica Sánchez a triturar por ti a la oposición del débil Juan Espadas.

El símbolo de lo que sucede en el seno del PSOE y la vieja guardia lo protagonizó el casi desapercibido detalle de la corbata del ex presidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla. Fondo azul oscuro y una cinta con los colores de la bandera española. No creo que sea una coincidencia, ni un despiste de última hora, y más una intención como la de los monárquicos durante el franquismo, que se colocaban una corbata verde cuando asistían a un acto donde se podían cruzar con Don Juan o Don Juan Carlos para lanzarles un silencioso ”Viva el rey de España”. ¿Qué habrá querido decir Pepote, Pedro Sánchez?