Prisión para el detenido en Lucena por intentar abusar de una menor de cuatro años y para la madre de ésta

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Lucena (Córdoba), plaza número 1, en funciones de guardia, ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas detenidas en relación con el supuesto intento de abuso sexual contra una menor de cuatro años en la vía pública de este municipio. Según han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, ambos detenidos se trata de un hombre de 46 años y de la madre de la víctima.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado que los detenidos han pasado a disposición judicial a última hora de la mañana del sábado en la localidad cordobesa donde ocurrieron los hechos. Ambos están siendo investigados por un delito de agresión sexual a una menor de edad.

Según ha detallado Diario Córdoba, los hechos ocurrieron este pasado jueves en el entorno del Llano de las Tinajerías, cuando varios vecinos observaron al individuo, que circulaba en moto y con un casco, junto a la menor, en actitud sospechosa y tratando de forzarla a mantener algún tipo de relación en un soportal.

Los testigos, percatados de la situación, retuvieron al hombre hasta la llegada de agentes de la Policía Local, quienes practicaron la detención. Mientras tanto, la menor fue trasladada al Hospital Infanta Margarita de Cabra para que sea sometida a las pruebas pertinentes.