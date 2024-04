¿Cuántas horas de internet consumen los andaluces diariamente?

Finetwork, compañía española de fibra y móvil, revela que los andaluces consumen algo más de 5 horas de Internet diarias, lo que les sitúa en el segundo lugar de este ranking, justo por detrás de los riojanos. Esta es una de las conclusiones que se extraen de una encuesta de Finetwork, elaborada por IO Investigación a una muestra de más de 2.000 personas, con el objetivo de analizar los hábitos de los españoles con respecto al consumo de Internet y los servicios que prestan las compañías del sector. Aunque cerca de un 33,78 % de los encuestados afirma consumir entre 2 y 3 horas de Internet al día, casi un 22% de usuarios reconoce invertir más de 8 horas diarias en la red. En este sentido, el 62,12% destaca como canal preferido para navegar el smartphone.

En cuanto al consumo de datos, más del 29% de los andaluces considera necesario contar con un mínimo de 300 Mb de fibra en su hogar, mientras que un 26% señala que no podría contar con menos de 600 Mb y casi un 27% afirma que es imprescindible contar con 1 GB. Con respecto a la velocidad mínima para navegar a través del teléfono móvil, existe una mayor división de opiniones en función del consumo que realiza cada usuario. Un 21% manifiesta que 10 GB son suficientes, pero un 51% necesita, al menos, entre 20 y 50 GB. En relación al coste de los servicios de fibra y móvil, los habitantes de esta comunidad autónoma pagan de media 51,90 euros al mes. De manera destacable, el 26,60% de estos considera no ser un precio adecuado por el servicio que recibe y más de un 21 % no entiende con facilidad su factura telefónica.

Según la encuesta, un 13 % de los españoles que viven en Andalucía cree que tener acceso a terminales a precios ventajosos es uno de los aspectos más importantes a la hora de escoger operadora. En esta línea, Finetwork forma parte de las compañías que sí los ofrecen, habiendo abierto recientemente su propia tienda de dispositivos móviles, con descuentos aún más atractivos para los clientes de cartera y contando entre su oferta con la gama más alta del mercado, como el Samsung Galaxy S24, el iPhone 15 o el Motorola Edge 40, entre otros. Con esta apuesta, la compañía refuerza su intención de ofrecer a sus usuarios un valor añadido más allá de las competitivas tarifas de las que dispone, garantizando que su experiencia con el servicio sea completa y de calidad.