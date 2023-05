Curro Jiménez: «El PP podría ocupar el espacio político que dejó el andalucismo»

Si hay un político que encarna la transversalidad del PP andaluz ese es Curro Jiménez. Histórico dirigente del Partido Andalucista y alcalde de Utrera (Sevilla) durante 12 años, acaba de fichar por el PP para intentar recuperar el gobierno de una ciudad donde actualmente los populares no tienen presencia en el Pleno.

¿Cómo está siendo esta precampaña bajo las siglas del PP? ¿Se encuentra cómodo en el partido?

Me encuentro muy cómodo porque me han dado una libertad plena. Que un partido local, Juntos por Utrera, se integre en el PP ha sido perfecto por ambos bandos. El PP entendió los argumentos que planteamos. En otro momento me cuentan esto y hubiera sido imposible.

Cuando Juanma Moreno anunció su fichaje en febrero dijo que el PP es un partido «transversal y abierto donde cabe todo el mundo». ¿Qué terminó por convencerle?

Posiblemente con otras personas el escenario hubiera sido totalmente diferente. Juanma Moreno tiene un carisma personal que puede llegar a todos los rincones ideológicos de Andalucía, precisamente con ese mensaje integrador. Cuando el propio presidente te traslada ese deseo de colaborar contigo para que tu pueblo vaya hacia adelante, la verdad es que lo vi muy fácil. Yo debía tener argumentos de peso para dar este paso. Ahora estoy cómodo, pero en su momento costó su tiempo. Le trasladé una serie de actuaciones pendientes en Utrera desde hace muchos años y el presidente, junto al resto de miembros del PP, nos dijeron que sí. Las siglas de los partidos son importantes, pero lo que más son las personas.

El candidato del PP a la Alcaldía de Utrera, Curro Jiménez Kiko Hurtado La Razón

El PP no tiene representación en el Ayuntamiento de Utrera, aunque en las pasadas autonómicas aventajó al PSOE. ¿Cree que el efecto Juanma Moreno se trasladará a las municipales?

Los resultados del PP en las elecciones autonómicas fueron espectaculares en Utrera, en la comarca y en la provincia de Sevilla. Quien no quiera ver el efecto Juanma Moreno está un poco ciego. En las elecciones locales intervienen otra serie de factores. Estoy seguro de que el resultado de las autonómicas va a impulsar las candidaturas municipales. Ese recuerdo del voto estará ahí presente. Cambiar el sentido del voto no se hace de una manera sencilla. En la zona del Valle del Guadalquivir hay personas que durante toda su vida han ido cogiendo la papeleta del PSOE y en las últimas elecciones cogieron la del PP. Esto da la medida de un cambio en profundidad.

¿Cuáles son sus sensaciones?

El PP no tenía concejales en Utrera pero sí un electorado que compartíamos con Juntos por Utrera. Montamos este partido local cuando el PA desapareció. Nuestro electorado iba al PP cuando llegaban las generales y autonómicas. Creo que vamos a tener un buen resultado. Las elecciones no las gana el que está en la oposición, las pierde el que está gobernando. Sin la necesidad de haber hecho esta unión, José María Villalobos (alcalde) ya tenía las elecciones perdidas por lo mal que lo ha hecho.

El PP-A simpatiza con el ideario andalucista y con sus símbolos. ¿Cree que es justo heredero del proyecto político del PA?

Ojalá. En el andalucismo, como en todos los partidos, hay disparidad de opiniones y de criterio. Lo que a mí me movió en su día era el deseo y la defensa de que los andaluces somos españoles en igualdad de condiciones. El primer encuentro con Juanma ocurrió el 4 de diciembre, con motivo del Día de la Bandera de Andalucía. Su discurso de ese día lo podíamos haber firmado cualquier andalucista. Al menos en lo que está exteriorizando públicamente, ojalá sea el heredero del andalucismo. El PP podría ocupar el espacio político que dejó el andalucismo si sigue defendiendo la igualdad. Después de 40 años de democracia, en vez de ir a la igualdad vamos a unas diferencias escandalosas.

¿Por qué el PA terminó desapareciendo mientras en otros territorios los nacionalismos siguen tan vigentes?

Las causas son múltiples. Si no te votan, aunque seas el mejor del mundo, no tiene sentido seguir. Después de varias elecciones autonómicas en las que no conseguíamos ningún diputado, el pueblo andaluz consideró que el PA no era una herramienta. Cuando hablamos de nacionalismos asociados a un territorio siempre se nos viene a la mente el PNV o Convergència i Unió, que son nacionalismos insolidarios. En cambio, el andalucismo reclamaba la igualdad de derechos. En Andalucía no se contaba con el apoyo de una clase media o burguesía. El andaluz se ha movilizado cuando se ha sentido maltratado, pero después no ha hecho esa defensa tan tramontana como en otros territorios.

Utrera es un municipio con más de 50.000 habitantes. ¿Cree que la batalla en el 28-M se dará en las ciudades medias?

Los candidatos, a nivel personal, pesan bastante en las ciudades pequeñas, ya que es muy fácil llegar a los votantes. Las siglas cuentan, pero mucho más las personas. Cuando el número de habitantes empieza a crecer aparecen otros fundamentos. Cuentan los candidatos, las siglas y el efecto nacional. Estas elecciones municipales pueden ser la primera vuelta de las generales.

Utrera linda con Dos Hermanas, una de las ciudades andaluzas que más crece, y con Alcalá de Guadaíra, con cierta pujanza industrial. ¿Cuáles son sus potencialidades?

En los años 60 del siglo XX Utrera tenía el doble de población que Dos Hermanas. Es el tercer término municipal más grande de Sevilla. Históricamente, los gobiernos del PSOE han dejado a Utrera de la mano de Dios.

¿Ha renunciado a ser ciudad dormitorio?

La ciudad se ha quedado en el congelador. Cuando yo era alcalde la Junta no es que no colaborara, sino que ponía trabas en el camino. Es increíble que Utrera tenga un PGOU aprobado en el año 2002. Sevilla muchas veces no ve más allá de su nariz.