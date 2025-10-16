Día de nubes y temperaturas estables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Andalucía cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo y en las sierras por la tarde, donde ocasionalmente pueden ir acompañados de tormentas.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ascenso, mientras que las máximas bajarán en el interior y seguirán sin cambios en el litoral.

Sevilla alcanzará la máxima más alta, con 31 grados, seguida de Córdoba (30), mientras que en el resto de las provincias se situarán por debajo de los 30 grados.

Los vientos soplarán de componente este, moderados en el litoral mediterráneo oriental y Cádiz, y flojos en el resto con intervalos moderados de componente sur. En el Estrecho serán de levante moderado a fuerte.