Los agricultores y ganaderos andaluces percibirán 765 millones en pagos anticipados de las ayudas directas de la PAC

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, adelantará a partir de este jueves y hasta el 30 de noviembre, 765,1 millones de euros en pagos anticipados de las ayudas directas de la PAC en Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma que más cuantía recibe en pagos anticipados de las ayudas directas de la Política Agraria Común.

Así lo ha confirmado el Gobierno en una nota de prensa. En el marco nacional, el Gobierno avanzará un total de 2.563 millones de euros a los organismos pagadores de todas de las comunidades autónomas que han solicitado fondos para realizar el pago de los anticipos a los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC correspondientes a las solicitudes de ayuda presentadas en 2025.

El pago del anticipo es una opción voluntaria para los organismos pagadores, de forma que corresponde a las autoridades competentes de las comunidades autónomas la decisión de anticipar o no el pago, así como del momento de realizarlo y las líneas de ayuda a abonar entre las previstas en la normativa nacional. El Ejecutivo ha aclarado que se deben realizar controles previos para garantizar el uso adecuado de los fondos de la Unión Europea (UE).

La Comisión Europea ha autorizado, tras la petición de España y otros Estados miembros, el incremento del pago anticipado de hasta el 70% del importe de ayudas directas en forma de anticipo con el fin de dotar de una mayor liquidez a los agricultores y ganaderos de la UE en el comienzo de la campaña agrícola y ayudarles así a hacer frente al impacto de los actuales conflictos en Ucrania y en Oriente Próximo y de las condiciones climáticas adversas en distintas zonas.

El plazo ordinario de pagos de las ayudas directas comenzará el 1 de diciembre, fecha a partir de la cual las comunidades autónomas podrán pagar hasta el 90 %del importe. El pago del 100% de la ayuda se autorizará a partir del 15 de mayo, una vez calculados los importes unitarios definitivos de las ayudas directas. Este plazo ordinario finalizará el 30 de junio de 2026 aunque se podrán realizar pagos residuales hasta el 15 de octubre de 2026, fecha en la que finaliza el ejercicio del Fondo Europeo Europea Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y en la que se habrán abonado los 4.889 millones de euros en concepto de ayudas directas al sector.

Las comunidades autónomas que participan en el sistema de prefinanciación de los fondos de la PAC, coordinado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), han comunicado sus estimaciones de pago anticipado por una cantidad ligeramente inferior a los 2.600 millones de euros, y prevén que en la segunda quincena de octubre se podrán pagar en torno a 1.800 millones de euros.