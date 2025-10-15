Dimite el Consejo Profesional de la RTVA

El Consejo Profesional de RTVA presentó ayer su dimisión, según expuso en una carta hecha pública a través de sus redes sociales.

En el comunicado recuerda que el pasado 14 de octubre se cumplían seis meses desde el final de su mandato y el Estatuto Profesional exige que se convoque nuevo proceso electoral en el plazo de un mes sin que se haya puesto en marcha el proceso desde hace medio año. El anterior Consejo ya estuvo dos años en funciones.

“Nosotros hemos cumplido con nuestras obligaciones durante los cuatro años de mandato a pesar de los obstáculos puestos por quienes deberían garantizar el buen funcionamiento de este órgano. Pero, tras seis meses esperando, hemos decidido que no vamos a ser cómplices de la nueva estrategia de nuestra empresa para devaluar un instrumento imprescindible como es el Consejo profesional de la RTVA”, señalaron.

El Consejo dimisionario destaca que desde marzo de 2024 la Dirección de Informativos de Televisión se ha negado a celebrar ninguna reunión, “a pesar de que, según el Estatuto del que nos dotó la empresa, dichas reuniones están pautadas cada tres meses”