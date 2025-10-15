Dimite el alcalde de Loja (Granada) tras 14 años en el puesto

El alcalde de Loja (Granada), Joaquín Camacho (PP), ha anunciado este miércoles en un comunicado que renuncia a este cargo, en el que lleva desde 2011, en una decisión "meditada" por la que será sustituido por Joaquín Ordóñez.



El primer edil lojeño, que accedió por primera vez al cargo de alcalde en las elecciones municipales de 2011, ha anunciado en un comunicado que deja el puesto, aunque seguirá como senador del PP.



Camacho ha agradecido la confianza de los vecinos durante los últimos catorce años y ha incidido en que no hay mayor orgullo que haber sido alcalde de su municipio.



"Representar a Loja ha sido el mayor honor de mi vida. Pero ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa para Loja", ha resumido en una nota de prensa.



Camacho, que gobierna con mayoría absoluta con 13 de los 21 concejales del Ayuntamiento, será sustituido en los próximos días por su compañero de partido Joaquín Ordóñez.



"Ha sido una decisión meditada, tomada con serenidad y pensando siempre en el bien de nuestro municipio. Por ello, he decidido renunciar al cargo de alcalde de Loja", ha añadido antes de recalcar que seguirá trabajando por los intereses lojeños desde la Cámara Alta.



Camacho ha anunciado su dimisión días después de que el municipio se convirtiese en noticia por un enfrentamiento con cuchillos a plena luz del día en el centro de la localidad, un suceso que el alcalde aprovechó para reclamar "mano dura" con los migrantes.



En su perfil en redes, Camacho responsabilizó de las peleas a los inmigrantes, reclamó más presencia policial en el municipio y una ley "contundente" que permita la expulsión inmediata de quienes venga a delinquir.



Su anuncio se produce también días después de que dimitiera el que era concejal de Deportes, Salud y Eficiencia Energética, Antonio Campaña, que dijo dejar el puesto por "desavenencias" con Camacho.



A la dimisión ha reaccionado a preguntas de los periodistas el presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, que ha destacado la entrega de Camacho y el cambio que a su juicio ha experimentado Loja desde que llegó a la Alcaldía en 2011.



Rodríguez ha recalcado que Camacho ha sido capaz de lograr mayorías "absolutísimas" en el municipio y transformar la ciudad que ha conseguido más fondos europeos de la comarca, además de proyectarla como destino.



Ha reconocido además que el doble puesto como alcalde y como senador, además del coste familiar y personal, provoca que uno de los dos destinos salga perdiendo, por lo que Camacho se centrará ahora en el Senado para "pelear" por los intereses de los granadinos.