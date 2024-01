Doñana vira hacia el turismo activo para mejorar su imagen

La Madre de las Marismas ha vuelto a llenarse de agua, los flamencos dominan el paisaje y el verde ha ganado terreno al ocre. Hasta este espacio identitario de Doñana convocó la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta a los periodistas para demostrar que este Parque Natural todavía guarda su grandeza paisajística y medioambiental, pese a la grave sequía que asola a la región. Doñana no puede promocionarse en Fitur ni con un vídeo a lo «Andalusian Crush», por eso es importante darla a conocer in situ. «Estamos convencidos de que lo que no se conoce no se valora», dijo al pie del Caño Grande el consejero de Sostenibidad, Ramón Fernández-Pacheco, en una rueda de prensa enfocada a reconvertir la mala imagen internacional que arrastra Doñana en los últimos años, acrecentada por un intenso foco mediático y político.

«Hemos pasado por meses desagradables que han culminado con un gran pacto, cediendo y dialogando», apuntó el consejero en referencia al pacto por Doñana alcanzado entre Junta y Gobierno el pasado noviembre y dotado con 1.400 millones para proteger esta joya medioambiental con diversas actuaciones, la más polémica la de reducir la superficie cultivable para renaturalizar los suelos.

El Ministerio de Transición Ecológica ha destinado 70 millones a compensar a los agricultores de la zona y ha pedido a 14 ayuntamientos que se pongan de acuerdo en el reparto. Pero Almonte, Hinojos y Sanlúcar se han desligado de la propuesta de los otros 11 consistorios. «Hay un deseo compartido para que se alcance la unanimidad, pero no ha sido la Junta de Andalucía la que ha instigado este pacto», subrayó al respecto el consejero de Sostenibilidad.

Al margen de polémicas, Fernández-Pacheco desgranó las inversiones para este espacio natural, con un montante total de 15 millones, en dos grandes bloques. El primero, dotado con 8,7 millones de euros, incluye los trabajos habituales de conservación del Parque: cortafuegos, desbroces y otro tipo de servicios agrícolas de cara a proteger la biodiversidad de la zona, así como intervenciones para la mejora de los hábitats de la red Natura2000.

El segundo bloque, con una inversión de seis millones con cargo a los fondos europeos, son actuaciones previstas en el pacto por Doñana para garantizar su futuro. En concreto, anunció, se destinarán 3,7 millones de euros para la mejora de distintas fincas del parque como Los Sotos, Algaida, Mogea y Rocina, El Puntal y El Lobo mediante la restauración ambiental, la mejora de hábitats, la recuperación de humedales y la eliminación de especies exóticas. El objetivo es obtener sistemas naturales más resistentes ante los escenarios del cambio climático y potenciar la funcionalidad de lagunas temporales, así como la red de microdrenaje.

En este apartado destacan las obras de mejora del sistema de compuertas del Parque Nacional de Doñana con una inversión de 206.611,57 euros que permitirá una gestión más efectiva de la conexión de los caños de la marisma con el Brazo de la Torre y el Río Guadalquivir.

Además, en el Pacto por Doñana se busca dar a conocer el vasto patrimonio medioambiental de Doñana a través del turismo activo. Por eso, se invertirá en la mejora de los espacios de uso público que dependen de la Junta de Andalucía en este Parque Natural: «Doñana no puede vivir de espaldas a los vecinos que lo habitan, estamos convencidos de que lo que no se conoce, no se valora», apostilló el consejero. En este sentido, las inversiones se van a centrar en los centros de visitantes José Antonio Valverde, Palacio del Acebrón, La Rocina, y la Fábrica de Hielo, mejorando sus instalaciones, la dotación y los accesos a los mismos., que cumplen una función primordial para el conocimiento de la zona por parte de los turistas y para la educación ambiental de los escolares.

«Doñana no necesita un programa de promoción en Fitur, ya se conoce lo suficiente, hora toca hablar de ella en positivo porque ha estado envuelta en polémica», concluyó el consejero.

Veta la Palma

Sobre la compra de la finca Veta la Palma, con la que la Junta anexionará a Doñana 7.600 hectáreas para ampliar la superficie del parque y blindar su ecosistema, el consejero afirmó que a finales del 2023 se formalizó ante notario la venta por parte de la empresa Hisparroz por 70 millones y que ahora «toca determinar las funciones y sus potencialidades». El acuerdo alcanzado con la propiedad contempla que esta seguirá gestionando los terrenos ubicados en Coria del Río bajo la supervisión de la Administración autonómica durante el 2024, año que el Ejecutivo andaluz dedicará a conocer las posibilidades que tiene y el presupuesto que le debe destinar.