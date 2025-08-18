Manolo García: décimo disco en solitario y gira por teatros

Manolo García ha anunciado que regresa a los escenarios tras la exitosa gira que en 2024 le hizo recorrer los grandes recintos más emblemáticos del país y en la que colgó el cartel de sin entradas en cada uno de sus conciertos. La gira "Cero Emisiones Contaminantes Desde Ya" cosechó una gran acogida por parte de público y crítica que a partes iguales elogiaron la maestría, sensibilidad y energía de un Manolo García pletórico y en plena forma. Un directo brutal lleno de buenas canciones, una vibrante puesta en escena y un sonido espectacular.

Ahora regresa con "Drapaires Poligoneros", un nuevo álbum compuesto por 15 canciones que verá la luz el próximo 31 de octubre de 2025. Para presentarlo, Manolo García emprenderá una gira por 16 teatros de distintas ciudades de España. La idea del músico y compositor es hacer hincapié, por supuesto, en estas nuevas canciones, a la vez que una revisión concienzuda de su primer disco en solitario, "Arena en los bolsillos", que tanto gustó a los aficionados. Un disco que conquistó a miles de personas y que, desde su lanzamiento en 1998, ha superado el millón de copias físicas vendidas y fue galardonado con dos Premios Amigo y tres Premios de la Música. Como no podría ser de otra forma, también habrá espacio para repasar algunos de sus éxitos más celebrados.

Cuando se cumplen dos décadas de su trayectoria en solitario, Manolo García sigue escribiendo nuevas páginas en la historia de la música, con la misma fuerza creativa y pasión que lo han acompañado desde sus primeros acordes.

Programación:

Cáceres – 02 de noviembre

Pozoblanco – 08 de noviembre

San Sebastián - 12 de noviembre

Pamplona – 16 de noviembre

Santiago – 21 de noviembre

Logroño – 28 de noviembre

Zaragoza – 01 de diciembre

Barcelona – 04 de diciembre

Granada – 11 de diciembre

Valencia– 14 de diciembre

Madrid – 19 & 23 de diciembre

Albacete – 27 de diciembre

Valladolid – 04 de enero

La Línea de La Concepción – 10 de enero

Sevilla – 15 de enero