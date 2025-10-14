Los embalses andaluces continúan perdiendo agua y se sitúan al 42,4%, 49 hm3 menos que la semana anterior

Los embalses andaluces se encuentran este martes, 14 de octubre, al 42,4% (4.697 hectómetros cúbicos) de su capacidad total (11.082 hm3), lo que significa 49 menos que hace una semana, según se desprende de los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, consultados por Europa Press.

A pesar de esta bajada, los pantanos andaluces registran 5,58 puntos más que la media de los últimos diez años, cuando estaban al 36,8%, con 4.085 hm3 y 13,8 puntos más respecto al mismo periodo del año pasado, cuando contenían 3.161 hm3.

Sobre los últimos datos proporcionados por el Ministerio, los embalses de la cuenca del Guadalquivir, mayoritarios en la región, se sitúan al 41,5%, con 3.335 hm3, lo que significa 35 menos en una semana. Sin embargo, superan la media de los diez últimos años (2.839 hm3); y mejoran en 936 hm3 el nivel de almacenamiento a esta fecha del año anterior, cuando la cantidad de agua acumulada se situaba en 2.399 hm3.

La Cuenca Mediterránea Andaluza, por su parte, desciende al 44,6% y baja así a los 524 hectómetros cúbicos registrados, una pérdida total de siete hm3 en siete días. Su reserva supera la media de los últimos diez años (451 hm3) y la del año pasado cuando tenía 263 hm3 en este periodo.

Los embalses del Tinto, Odiel y Piedras en Huelva cuentan ahora con 149 hm3, lo que significa dos menos que hace una semana, y se sitúan al 65% de su capacidad. Por otra parte, la media de los últimos diez años se sitúa por debajo (150 hm3), y cuentan con doce hectómetros cúbicos menos que en la misma semana de 2024, fecha en la que alcanzaban los 161 hm3.

La demarcación hidrográfica que incluye los embalses de Guadalete-Barbate en Cádiz baja al 41,7% de su capacidad total, con 689 hm3, lo que vienen siendo cinco menos en una semana. La reserva cuenta actualmente con 351 hectómetros más que en la misma semana de 2024, cuando se situaba en 338, y se mantiene por encima de la media de los últimos diez años (645 hectómetros).

La reserva hídrica española está al 53,1% de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 29.745 hectómetros cúbicos (hm3) de agua, disminuyendo en la última semana en 595 hm3 (el 1,1% de la capacidad total actual de los embalses).