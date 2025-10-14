García-Pelayo defiende ante el Parlamento europeo una PAC "más justa" para el campo jerezano

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, participó este lunes en el Pleno del Comité Europeo de la Regiones dentro de la celebración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, foro en el que ha defendido la necesidad de que lo local tome más protagonismo en las decisiones europeas.

García-Pelayo, en su doble condición de alcaldesa jerezana y presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha llevado la voz de los agricultores y ganaderos jerezanos ante el Parlamento Europeo al reclamar una PAC "más justa" y que "vuelva a ser una política de cohesión y desarrollo rural", al tiempo que ha urgido a escuchar a los agricultores y ganaderos, que se sostenga la innovación en el medio rural así como la permanencia de la juventud en las explotaciones agrarias.

Para María José García-Pelayo, "sin municipios no hay cohesión y sin cohesión no hay Europa", reclamando que los ayuntamientos puedan acceder de forma directa a los fondos europeos ya que "sin recursos directos no hay capacidad de acción", según sus palabras, recogidas por el Ayuntamiento de Jerez en una nota de prensa.

Con los casos concretos de la política cultural y agraria como ejemplos, pero reivindicando el carácter general de una Europa más municipalista y localista, la alcaldesa ha subrayado la necesidad de que la participación de los gobiernos locales en la agenda y legislación europea (y por extensión en cada uno de los países miembros) sea obligatoria y no meramente consultiva.

Durante su discurso ante el Parlamento Europeo, la regidora jerezana ha defendido la candidatura de Jerez 2031, Capital Europea de la Cultura, destacando ante las instituciones europeas la "ambición y ganas" del conjunto de la ciudad para conseguir esta capitalidad. Por último, García-Pelayo ha destacado su compromiso con una Europa donde los gobiernos locales lideren con responsabilidad y participen "con voz propia".