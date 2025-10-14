Hallan un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía (Málaga)

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes, dentro de un saco, en un pantano de Almogía (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación.

El cuerpo ha sido localizado sobre las 11:30 horas de este martes en el embalse de Casasola, después de que la Policía recibiera una llamada alertando de que había un cuerpo.

La Policía Local de Almogía se trasladó a la zona y, tras las comprobaciones pertinentes, avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo, cuyo levantamiento se ha producido sobre las 15:00 horas, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia que permita determinar las causas de la muerte.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones, de las que se desconocen más detalles.

Por el momento no se han producido detenciones relacionadas con este suceso.