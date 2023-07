Espadas alerta de un informe de la Intervención de la Junta que detecta "incumplimientos" en contratos de Salud

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha alertado este jueves de la existencia de un "informe" de la Intervención de la Junta de Andalucía que es "no favorable" y que detecta "incumplimientos" en contratos promovidos en adjudicaciones urgentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) del año 2020, en el marco de la pandemia de Covid-19.

Espadas ha subrayado que tanto Moreno como la consejera de Salud, Catalina García, han defendido en el Parlamento que "esos contratos se han celebrado con conformidad de los servicios jurídicos y de la Intervención de la Junta de Andalucía", y ha aseverado que "no es así", porque "por fin" los socialistas han podido "acceder al informe definitivo de control sobre cumplimiento de la normativa de 9 de noviembre del 2022 de la Intervención de la Junta de Andalucía", en el que "se emite una opinión no favorable con incumplimientos de la normativa" sobre los que desde el Gobierno del PP-A "no han dicho absolutamente nada", según ha remarcado el líder socialista.

Ha señalado que se trata de "incumplimientos en contratos", en que "no se han llegado a formalizar algunos de ellos", en que "no se han iniciado las prestaciones, que no se ha hecho uso de la contratación ordinaria". Posteriormente, el PSOE-A ha detallado en una nota que entre las adjudicaciones sospechosas consultadas debe destacarse el papel de la empresa Torroval y López SL, "dedicada al transporte por taxi", que cambió "rápidamente su objeto social en marzo de 2020 y casi de inmediato se convierte en una de las principales contratistas de emergencia del SAS".

Según han expuesto desde el PSOE-A, Intervención de la Junta se refiere expresamente a un contrato de 4.779.500 euros con esta compañía advirtiendo de que no inició la prestación en el plazo legalmente establecido --y, "por tanto, debió ser tramitado por un procedimiento ordinario"--, de que "no consta la conformidad del responsable de la adjudicación ni el acta de recepción positiva de la inversión".

"DETERIORO" DE SERVICIOS PÚBLICOS

Previamente, Espadas ha reprochado a Moreno el "deterioro de los servicios públicos" en Andalucía, que "afecta e incrementa la brecha de desigualdad" en esa tierra, y ha espetado al presidente que no puede decir que su gobierno "haya sido capaz de cambiar a mejor la situación" que en materia de dependencia se encontró a su llegada a la Presidencia de la Junta, en enero de 2019.

Tras indicar a Moreno que "prometió listas de espera cero" e "igualar el incremento de la aportación del Estado" en la financiación de este servicio, ha puesto de relieve que cuando el PP gobernaba en España, la administración central aportaba para la dependencia en Andalucía un 16% de los recursos totales, y esa cifra se ha incrementado hasta el 37% con el actual Gobierno del socialista Pedro Sánchez al que Moreno "critica de manera permanente", según ha continuado Espadas.

"La pregunta es cómo es posible que, con más recursos que nunca, planes de choque incluidos, el resultado sea al final que las listas de espera estén rozando las 92.000 personas y que alguien que necesite una prestación de dependencia tenga que esperar 530 días", ha advertido Espadas, que también ha reprochado a Moreno que tenga "mejores presupuestos que nunca" para sanidad pero acometa "peor gestión que nunca".

Al hilo, Espadas ha subrayado que "los profesionales sanitarios han denunciado los recortes del plan de verano" de la sanidad andaluza, que "serán un 30% mayores que el año pasado", así como ha alertado del "incremento gravísimo de las listas de espera que ese plan de verano originará, y que serán aún mayores en otoño".

MORENO DEFIENDE SU GESTIÓN EN SANIDAD

Moreno ha respondido a Espadas recordándole que hace dos semanas se celebró un debate de política general en el Parlamento en el que se pudo hablar de sanidad, pero "se ve que no fue suficiente" para el líder socialista, ha apostillado antes de insistir en el mensaje de que "en sanidad estamos muchísimo mejor" en Andalucía que cuando los socialistas "gestionaban en el año 2018", al igual que la situación ha mejorado en la dependencia, con cifras "históricas", con "67.000 beneficiarios más desde el 2018", según ha defendido Moreno.

Además, ha insistido en señalar que "hace falta un debate nacional sobre la sanidad", algo que ya han pedido presidentes socialistas como el aragonés Javier Lambán o el castellanomanchego Emiliano García-Page, según ha subrayado Moreno, que ha apostado por "un debate riguroso" en esta materia, que es lo que solicita "al presidente que salga" elegido después de las elecciones generales del 23 de julio, ha añadido.

Moreno ha reclamado que sea un debate "con rigor, técnico, sobre qué necesitamos, hacia dónde camina la población, porque está envejeciendo, y cómo podemos, entre todos", mejorar el Sistema Nacional de Salud. "En eso estamos, en buscar soluciones reales, no soluciones demagógicas ni electorales", pensando "realmente en el presente y en el futuro de los andaluces", según ha abundado el presidente de la Junta, al que el líder del PSOE-A ha replicado que "la opinión de los ciudadanos es la que cuenta, no la valoración" que Moreno haga "sobre presupuestos que pone en sanidad o dependencia".

Al respecto, Espadas ha advertido de que, en relación a la atención primaria andaluza, "la valoración de los pacientes ha caído desde 2018 aquí de 7 puntos a 5,89", y "la demora media de la atención primaria en Andalucía ha crecido desde 2019" pasando de "3,99 a 9,55 días". Además, ha aludido al reciente pacto firmado por la Junta con sindicatos de la sanidad para advertir de que "no consiste sólo en firmarlo", sino que hay que "cumplirlo", y al respecto ha señalado que por parte del Gobierno andaluz "no se ha eliminado" aún "la orden de privatización de la atención primaria, no se han adecuado los cupos, no se han limitado las agendas máximas, no se han tomado medidas para garantizar la asistencia sanitaria en plazo razonable".

Además, ha afeado a Moreno que la Junta tampoco ha tomado medidas "para fidelizar a los profesionales sanitarios", y al respecto ha reprochado al presidente que, "en 2022, 507 médicos abandonaron Andalucía y se fueron a Madrid, a otras comunidades o al extranjero" porque "les ofrecieron mejores contratos, mejores condiciones laborales y mejores retribuciones". "Y eso es responsabilidad de usted, no" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha espetado Espadas a Moreno, al que también ha reprochado un "absoluto fracaso" en "la oferta de contratos a los residentes que acaban de terminar su especialidad, el llamado 'acto único'".

Moreno ha replicado a Espadas que no tenía "bien" los datos que ha dado, así como que el "dato oficial" de demora media en atención primaria se sitúa en "2,72 días" actualmente. Además, ha leído una serie de titulares de medios de comunicación de distintas comunidades autónomas sobre problemas de sus sistemas sanitarios para insistir en defender que "éste es un problema global" ante el que "tenemos que buscar soluciones globales". Moreno ha concluido aseverando que "Andalucía está haciendo un esfuerzo encomiable, pero necesitamos un presidente que tenga la suficiente sensibilidad para reunir a los presidentes autonómicos" y abordar con "rigor y seriedad" este asunto, "cosa que no ha hecho" Pedro Sánchez, según ha zanjado el presidente de la Junta.