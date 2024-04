¿Espadas ministro?: El PSOE andaluz no entra en "especulaciones"

La candidatura de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, al Parlamento Europeo al frente de la lista del PSOE podría provocar una convulsión en las filas socialistas en Andalucía. La posibilidad de que el secretario general del PSOE-A y portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, sea nombrado ministro existe, aunque todo dependerá de los movimientos tácticos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un contexto complicado con la campaña de las elecciones catalanas en ciernes.

La portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, se ha referido a esta posibilidad, rechazando entrar en "especulaciones" porque "a día de hoy" Espadas "ejerce en Andalucía" como líder de la oposición al Gobierno del PP-A. La portavoz socialista ha indicado que "nosotros lo escuchamos todo", pero ha subrayado que ella no sabe "exactamente cuál es la previsión que tiene el presidente del Gobierno" respecto al "capítulo de después" de la aprobación de las candidaturas socialistas.

"En cualquier caso, no me corresponde a mí", ha abundado la portavoz parlamentaria del PSOE-A antes de agregar que, "a día de hoy, el secretario general del PSOE de Andalucía y presidente" del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, "está en Andalucía, es portavoz del Senado y ejerce aquí". Al ser repreguntada por el asunto, Ángeles Férriz ha subrayado que Teresa Ribera "todavía no está nombrada ni cabeza de lista de las europeas", porque las listas "no están" aprobadas hasta que así lo haga el Comité Federal este próximo sábado, de forma que la vicepresidenta tercera del Gobierno "es ministra todavía", según ha remarcado la portavoz parlamentaria para evitar "especular sobre lo que vaya a pasar en un futuro inmediato, y mucho menos" sobre "una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno".