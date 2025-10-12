Este pueblo granadino proyecta un museo dedicado a Cristóbal Colón

La Diputación de Granada trabaja con el Ayuntamiento de Santa Fe para que esta localidad, en la que se firmaron las Capitulaciones por parte de los Reyes Católicos, acoja un museo dedicado al almirante Cristóbal Colón. Ambas instituciones han comenzado a trabajar para buscar el mejor emplazamiento de este futuro espacio cultural en un lugar de especial singularidad por su historia, al tratarse de la ciudad que fundó la Reina Isabel antes de la conquista de Granada y donde con posterioridad financió el viaje del almirante que supuso el Descubrimiento de América.

El presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, ha destacado la vocación de trascendencia que tiene Santa Fe, pues es el lugar donde se inició una aventura que cambió la historia universal, ha informado la Diputación en una nota. Por ello, ha recalcado que este museo supondrá un "motor de desarrollo" para este municipio, con la intención de que marque un antes y un después en la reivindicación del papel que tuvo en la historia y en el almirante Colón.

Rodríguez ha subrayado que este proyecto se enmarca en la estrategia de la Diputación para abrir nuevos atractivos culturales y turísticos, recuperar inmuebles, ponerlos en valor y generar oportunidades de desarrollo para los municipios. Así, ha añadido, la finalidad es que Santa Fe cobre el protagonismo "que merece" como motor cultural y turístico en la provincia de Granada.

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha agradecido la predisposición de la Diputación de Granada a la localización de este museo en su municipio, del que ha defendido su relevancia en la historia y que los lazos que la vinculan al Descubrimiento "merecen ser contados".