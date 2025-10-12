Misión de la Esperanza de Triana: la dolorosa recorre el corazón de las Tres Mil

Un nuevo capítulo de la misión que está protagonizando la Esperanza de Triana en el Polígono Sur. En esta ocasión, la dolorosa será trasladada hoy en rosario matutino desde la parroquia de San Pío X hasta la parroquia de Jesús Obrero. La corporación de la Madrugada pondrá rumbo con su titular hacia una de las zonas más deprimidas y donde la esperarán sus vecinos y devotos de nuevo con júbilo. Todo un barrio engalanado con cadenetas de flores blancas y pancartas para darle la bienvenida.

El domingo 12, a las 9:30 horas, tendrá lugar este nuevo traslado en el que recorrerá las calles Madre del Creador, Reina de los Ángeles, Avenida de las Letanías, Madre de Cristo, El Principito, Platero y Yo, La Colmena, Juan de Mairena, Padre José Sebastián Bandarán, con la entrada a la Parroquia de Jesús Obrero será a las 11:45 horas. En este templo permanecerá también una semana y se celebrará otro triduo en honor a la dolorosa de la calle Pureza. La vuelta a Triana tendrá lugar el sábado 18 e incluirá una visita al Hospital Virgen del Rocío y al Rectorado de la Universidad de Sevilla.